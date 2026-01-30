"Казах, че ще бъде много трудно, но не и невъзможно": Джокович се оказа прав за Синер и Алкарас (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

"Много трудно... но не и невъзможно": с тези думи Новак Джокович ознаменува в социалните мрежи победата си над Яник Синер, която го класира за финала на Australian Open. Сърбинът ги използва и по време на интервюто си на корта на "Род Лейвър Арена" веднага след 5-сетовия трилър с италианеца. На Ноле му бе припомнено негово изказване от US Open миналата година, когато каза, че Карлос Алкарас и Яник Синер играят на друго ниво и ще му бъде трудно срещу тях.

"Не бях в грешка. Казах, че ще ми бъде много трудно, но не и невъзможно (да ги победя)", каза Джокович в интервюто си след мача, взривявайки феновете по трибуните. 38-годишният сърбин на няколко пъти наелектризира феновете в Мелбърн, включително при едно от по-дългите разигравания в мача, когато неговият рев продължи да отеква няколко секунди след последния му удар - момент, който обикаля социалните мрежи.

На финала Новак Джокович ще премери сили с Карлос Алкарас, който ще играе за пръв път в спор за титлата в Мелбърн. Испанецът ще опита да се превърне в най-младия тенисист, печелил всеки един от турнирите от Големия шлем. Това обаче няма да бъде толкова лесна задача, след като испанецът трябваше да играе 5 часа и половина срещу Александър Зверев и едва оцеля след множество крампи в двубоя.

