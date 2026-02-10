Войната в Украйна:

Григор Димитров - Алекс Микелсен по ТВ: Кога и къде да гледаме Гришо на старта на турнира в Далас

10 февруари 2026, 14:56 часа 310 прочитания 0 коментара
Голямата тенис звезда на България Григор Димитров започва днес участието си на турнира от сериите ATP 500 в Далас, САЩ. Българинът стартира срещу 41-вия в света американец Алекс Микелсен в първия кръг на надпреварата. Това ще бъде и първи турнир за Григор на сингъл след участието му на Откритото първенство на Австралия, където отпадна още в първия кръг след загуба от Томаш Махач в три сета.

Само преди часове Григор Димитров допусна загуба в Далас, но на двойки - в тандем с българина Георги Георгиев. Сега българският тенисист, който отказа участие на Купа Дейвис в двубоите на България срещу Белгия в Пловдив миналата седмица, ще се фокусира върху представянето си на сингъл. Мачът срещу Микелсен няма да бъде никак лек, тъй като 21-годишният американец е с две позици над Григор в световната ранглиста.

В колко часа започва срещата с Алекс Микелсен

До момента Димитров не се е изправял срещу Микелсен в кариерата си. Българинът е в търсене на най-добрата си форма отпреди тежката контузия на Уимбълдън, която го извади от строя за месеци. Срещата между Григор и Алекс Микелсен се очаква да започне във вторник вечер (10 февруари), след 21:30 часа.

Коя телевизия ще излъчи мача на Григор

Мачът на Димитров на турнира в Далас ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще излъчи срещата, е Max Sport 1. Можете да научите повече за представянето на Григор в турнира и в спортната секция на Actualno.com!

