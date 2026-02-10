Жалко: Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха на старта в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и Георги Георгиев участваха на турнира на твърди кортове в Далас, САЩ от сериите АТР 500. Те получиха „уайлд кард“ от организаторите, но отпаднаха още в първия кръг. Българите отстъпиха със 7:5, 6:7(5), 3:10 на американската двойка Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Мачът продължи час и 37 минути. Но за Григор това не е края на турнира, като той ще се състезава и на сингъл.

Димитров и Георгиев поведоха, но допуснаха обрат

Димитров и Георгиев изиграха добър първия сет, като направиха пробив в 12-тия гейм и именно това беше ключът, за да поведат. Във втория сет и двете двойки спечелиха подаванията си, а в тайбрека нашите поведоха с 5:4. За жалост американците спечелиха следващите три разигравания и изравниха. В третата част Шелтън и Ковачевич поведоха с 8:0 и взеха безпроблемно срещата с третия мачбол.

Още: Въпреки ранното отпадане на Australian Open: Григор Димитров се изкачи в световната ранглиста

Григор Димитров започва играта си на сингъл днес

Индивидуалното представяне на Гришо ще започне днес, 10 февруари, не по-рано от 21:10 ч. българско време. В първия кръг Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен, отново от САЩ. Той е на 21 години и се намира на 41-во място в световната ранглиста – на две пред първата ни ракета. До този момент двамата не са се изравяли един срещу друг в официален мач. Ако Григор Димитров победи Микелсен, ще играе срещу победителя от двубоя между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

Още: "Майсторът на прехвърлящите удари": Григор Димитров е №1 в Тура по интересен показател