Преди мача с Циципас в София: Регресът на Григор Димитров в световната ранглиста продължава

Григор Димитров регресира с две места в обновената след Ролан Гарос ранглиста на ATP. Той отпадна още в първи кръг на квалификациите за Откритото на Франция от португалеца Жайме Фария. 35-годишният хасковлия, който в края на седмицата ще играе демонстративен мач със Стефанос Циципас в „Арена 8888“, е под номер 172.

Александър Донски се изкачи със 149 места, срив Вики Томова

Голям скок от българите направи Александър Донски, който достигна до първия си финал на сингъл на ниво Чалънджър. Донски се изкачва със 149 позиции до номер 538. 205 места по-нагоре пък прогресира Александър Василев. Той вече заема 651-а позиция.

Яник Синер продължава да е лидер, следван от Карлос Алкарас и шампионът на Ролан Гарос Александър Зверев. Феликс Оже-Алиасим се изкачва до номер 4 - рекордна позиция за него, Алекс де Минор е шести, а Новак Джокович се свлече с три места до седмото. Финалистът в Париж Флавио Коболи пък дебютира в десетката.

При дамите Виктория Томова губи седем позиции до номер 167. Миналата седмица Вики започна сезона на трева с поражение от Греет Минен в квалификациите за турнира в Хертогенбош.

Арина Сабаленка е лидер при дамите пред Елена Рибакина и Ига Швьонтек. Американките Джесика Пегула и Аманда Анисимова напредват с по една позиция съответно до четвърта и пета. Новата шампионка Мира Андреева се изкачва с две места до шестото. Коко Гоф отбелязва отстъпление от три места до номер 7, а Елина Свитолина губи позиция до осмата. В топ 10 са още Виктория Мбоко и Каролина Мухова. Финалистката на Ролан Гарос Мая Хвалинска пък се изкачи с цели 93 места и е вече 21-а след похода си от квалификациите до спора за трофея.

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