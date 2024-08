Григор Димитров се издъни срещу унгарец и изхвърча от Мастърс-а в Синсинати

Първата ракета на България Григор Димитров отпадна още във втория кръг на турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Родният тенисист се прости с надпреварата след загуба от унгареца Фабиан Марожан с 6:4, 4:6 и 3:6.

Фабиан Марожан започна много убедително срещата и спечели своя сервис гейм на нула. Григор Димитров имаше леки проблеми при подаването си, но успя да изравни за 1:1. Унгарецът продължи да показва отличен начален удар и отново поведе. Гришо обаче стигна до изравняване – 2:2.

В петия гейм Григор Димитров успя да достигне до пробив. Още в следващия гейм българинът затвърди пробива и поведе с 4:2. Марожан взе своето подаване, но това се оказа недостатъчно и след размяна на геймове Гришо взе първата част с 6:4.

