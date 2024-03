НА ЖИВО: Григор Димитров - Карлос Алкарас 6:2, 4:4, Алкарас е обратно в играта (ВИДЕО)

ВИЖТЕ: Къде да гледаме Григор Димитров - Карлос Алкарас по ТВ

Григор Димитров достигна до първия в кариерата си 1/4-финал в Маями, след като победи последователно чилиеца Алехандро Табило, германеца Яник Ханфман и поляка Хуберт Хуркач. И докато мачът с Ханфман продължи едва 46 минути, в другите две срещи Гришо се нуждаеше от трудни обрати.

Карлос Алкарас, който преди дни спечели първия Мастърс турнир за годината в Индиън Уелс, е безгрешен до момента в Маями. Той постигна три двусетови победи над Роберто Карбайес Баена, Гаел Монфис и Лоренцо Музети. Испанецът е номер 1 в основната схема на турнира и фаворит за титлата в Маями.

Григор Димитров има една победа в четири мача срещу Алкарас, но тя дойде при последната им среща - на Мастърс турнира в Шанхай, когато Гришо обърна Карлос. Това е и единственият им мач на твърда настилка на открито (имат мач на "хард", но на закрито). Преди срещата Димитров и Алкарас се изказаха ласкаво един за друг.

*Двамата топ тенисисти научиха евентуалния си бъдещ противник. Световният номер 5 Александър Зверев надви трудно с 6:3, 7:5 унгареца Фабиан Марожан и се класира за полуфиналите, къде очаква победителя от двойката Григор Димитров - Карлос Алкарас.

Гришо влезе трудно в срещата. На свой сервис гейм той изостана три пъти в резултата, като дори отрази точка за пробив. Все пак хасковлията показа характер и поведе с 1:0. Това го стимулира да демонстрира безспорната си класа и с прекрасни удари да стигне до 15:40 във втория гейм. Григор Димитров се възползва от втората възможност за брейк - 2:0.

Backhand returns don't come much better than that 🔥@MiamiOpen | #MiamiOpen | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/GFatSOE67P