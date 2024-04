Гришо взе двудневния си мач с Кецманович и се класира на 1/8-финалите в Монте Карло (ВИДЕО)

Григор Димитров стартира мача си вчера по отличен начин и показа класата си като взе първия сет с 6:4. При 2:1 гейма за българина във втората част обаче двубоят бе прекъснат заради дъжда, който се изсипа над Монте Карло.

Днес срещата между Димитров и Кецманович бе подновена като Гришо продължи да доминира над съперника си. Сърбинът изравни за 2:2 гейма, но веднага след това българинът отново поведе. Последва нова размяна на геймове и резултатът стана 4:3. В осмия гейм Димитров стигна до пробив и на практика реши крайни изход на мача. Първата ракета на България нямаше проблеми в последния гейм и затвори срещата с 6:3.

2024 Dimitrov is *tough*@GrigorDimitrov completes his rain-affected match vs Kecmanovic to make the last 16!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/iEqtsYYLKA