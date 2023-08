На крачка от финала: Григор Димитров отпадна във Вашингтон (ВИДЕО)

Срещата започна равностойно, като двамата тенисисти се движиха гейм за гейм, без пробиви. В края на сета обаче Дан Еванс успя да пречупи Гришо и да го пробие на два пъти. Първият пробив дойде след много завързан и продължителен гейм, докато вторият бе на 0.

Във втория сет Григор не допусна да бъде пробит, но и не успя да пробие сервиса на Еванс. Така двамата влязоха в тайбрек, където британецът спечели със 7:4 точки. Така той се класира за големия финал, където ще спори с нидерландеца Талон Грикспоор.

