Войната в Украйна:

"Кортаджията май е бил на 6 питиета": Криви линии и остри критики за организаторите на тенис турнир в София

09 август 2025, 19:55 часа 305 прочитания 0 коментара
"Кортаджията май е бил на 6 питиета": Криви линии и остри критики за организаторите на тенис турнир в София

Феновете на тениса в столицата отново имат възможност да се докоснат до част от световния елит. През настоящата седмица в столичния комплекс "ТК Диана" е домакин на клей Фючърс надпреварата с награден фонд от 15 хиляди долара. На турнира участват двама от най-големите ни млади таланти - Александър Василев и Анас Маздрашки. Двамата се представят изключително достойно. Василев показа отлична форма на родна земя и в неделя ще спори за трофея, докато Маздрашки игра 1/4-финал.

Кортовете в София станаха обект на международни шеги и критики

Доброто представяне на българските тенисисти беше опетнено от условията на кортовете. Организаторите на турнира понесоха много тежки критики за състоянието на настилките от френския тенисист Лоран Локоли. Бившият №167 даде гласност на последната публикация в социалните медии на своя колега Максим Шазал, който е поставен под №1 в столицата.

"Централният корт в София... ITF, имаме проблем, не е ли така?", написа настоящият №514 в световната ранглиста тенисист. На въпросната снимка може да се види колко криви са очертанията на корта. Публикацията предизвика доста шеговити коментари, като популярен френски тенис акаунт предположи, че кортаджиията вероятно е бил на 6 питиета, когато е подготвял съоръжението за игра.

Добрата новина е, че представянето на родните тенисисти засенчи критиките към организаторите. Александър Василев ще спори за трофея, след като победи поставения №8 в основната схема Никита Мащаков от Украйна със 7:5 и 6:2 на 1/2-финалите. На финала братовчедът на първата ни ракета Григор Димитров ще срещне представителя на Франция Тома Форел.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ITF Александър Василев
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес