Братовчедът на Гришо ще спори за титлата на престижен турнир в София

09 август 2025, 18:38 часа 458 прочитания 0 коментара
Братовчедът на първата ракета на България Григор ДимитровАлександър Василев, се класира за финала на престижния турнир „K&D Cup 2025“, който се провежда на тенис кортовете в комплекс „Диана“ в София. 18-годишният състезател стори това, след като на полуфиналите на надпреварата победи номер 8 в основната схема Никита Мащаков от Украйна със 7:5 и 6:2. Двубоят продължи близо два часа.

Александър Василев все още няма загубен сет 

Александър Василев стартира по отличен начин срещата с Мащаков като поведе с 4:1 гейма. След това обаче той допусна сериозен спад в играта си и позволи на съперника си да изравни за 4:4. Последва размяна геймове като в 12-ия Василев успя да пробие украинеца и да затвори първата част със 7:5. Във втория сет българинът изостана с 1:2 гейма, но след това демонстрира страхотен тенис и взе следващите пет гейма, за да спечели сета, а по този начин и двубоя с Мащаков.

Успехът бе четвърти пореден за Александър Василев на турнира в София. До момента той все още няма изгубен сет и крачи уверено към титлата. На финала българинът ще срещне представителя на Франция Тома Форел. Битката за титлата в надпреварата е утре, 10 август от 10:00 часа сутринта на кортовете в комплекс „Диана“. Наградният фонд на турнира е 15 хиляди щатски долара.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
