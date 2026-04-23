Пореден провал: Квалификант разби Гришо на старта на Мастърс-а в Мадрид, Димитров е аут от Топ 150 в света

Първата ракета на България Григор Димитров продължава стремглавото си пропадане от началото на сезона. Хасковлията напусна турнира от сериите Мастърс в Мадрид още в първия кръг, след като отстъпи пред парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо с 0:2 сета (4:6 и 4:6). Поражението ще се отрази много лошо на класирането на Гришо в световната ранглиста, тъй като той не успя да защити точките си от миналата година, когато достигна до 4-ия кръг на надпреварата. Това означава, че през новата седмица Димитров ще изпадне от Топ 150 в света.

Първият сет бе доста оспорван

Двубоят започна равностойно като двамата тенисисти спечелиха своите подавания, а така се стигна до 2:2. В петия гейм обаче Григор Димитров допусна няколко грешки позволи на Адолфо Вайехо да го пробие за 3:2. След това парагваецът взе подаването си и поведе с 4:2. Последва размяна на геймове, която доведе резултата до 5:4 за южноамериканеца. В десетия гейм Вайехо демонстрира страхотния си сервис и затвори частта с 6:4.

Adolfo Daniel Vallejo d. Grigor Dimitrov 6-4 6-4 in Madrid



That’s a gigantic win for the qualifier.



Ranked world #96 playing in just his 3rd tour level main draw.



✅1st Masters match win



Biggest win of this young man’s career.



Only 21 years old… he’s announced himself.



🇵🇾 pic.twitter.com/VmfSoeKKl5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 23, 2026

Вторият сет също предложи доста зрелище на феновете

Вторият сет започна ужасяващо за първата ракета на България, след като Григор допусна пробив още в първия гейм. След това Вайехо спечели подаването си и поведе с 2:0. Димитров все пак успя да върне един гейм, но веднага след това парагваецът спечели подаването си, за да направи резултата 3:1 в своя полза. Последва нова размяна на геймове, за да се стигне до 4:2 за южноамериканеца.

В седмия гейм Вайехо отново проби Гришо за 5:2. След това обаче българинът върна един пробив, за да намали изоставането си на 5:3. Димитров успя да спечели и следващото си подаване, като по този начин направи резултата 5:4. В десетия гейм Вайехо сервира за победа и в крайна сметка успя да я вземе, като затвори частта с 6:4.

