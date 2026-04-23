Най-важното от изборите:

Тенис спектакъл в София: Димитров и Циципас излизат един срещу друг пред 12 000!

23 април 2026, 14:56 часа
Снимка: Getty Images
Тенис спектакъл в София: Димитров и Циципас излизат един срещу друг пред 12 000!

Уникален спортен спектакъл с двубой между две от звездите на световния тенис - най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас, ще се проведе в зала Арена 8888 в София. Събитието се очаква да събере близо 12 000 човека на 12 юни. То ще се се проведе под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Началният час на сблъсъка е 20:00 часа.

Част от средствата ще бъдат дарени на фондация „Григор Димитров“

Комбинация от тенис на най-високо ниво, зрелищна сценична концепция, мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината. На корта ще излязат играчи, които през последното десетилетие са сред най-разпознаваемите лица на ATP тура. Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис.

Григор Димитров Стефанос Циципас

Стефанос Циципас, финалист на Ролан Гарос и Australian Open, с дългогодишно присъствие в Топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години. Двамата вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на Ролан Гарос и в надпревари от сериите Мастърс.

Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на Мастърс-а в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“ и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров
Григор Димитров Стефанос Циципас
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес