Световната №2: Не подкрепям Лукашенко и войната в Украйна (ВИДЕО)

Това обаче не ѝ повлия. Тя продължи страхотното си представяне във Франция, за да се класира на полуфиналите на надпреварата, побеждавайки украинката Елина Свитолина, която отказа да се ръкува със Сабаленка на края на двубоя. Този път беларуската състезателка реши да говори пред журналистите и заяви, че не иска страната й да бъде замесена в никакъв конфликт.

ПРИ МЪЖЕТЕ: Руснак измъчи Джокович, но Ноле се развихри и го наказа (ВИДЕО)

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈



The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ