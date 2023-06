Руснак измъчи Джокович, но Ноле се развихри и го наказа (ВИДЕО)

ОЩЕ: Зверев спря Григор Димитров на осминафиналите на "Ролан Гарос"

Номер 3 в ранглистата на ATP влезе трудно в двубоя, като бе пробит в петия гейм на първия сет. Съперникът му задържа аванса и спечели първата част с 6:4. Във втората всеки взимаше подаването си и се стигна до тайбрек. Тук Джокович демонстрира своята огромна класа и размаза Хачанов със 7:0, за да изравни резултата.

Сърбинът продължи да доминира и затвори третата част с 6:2. Той направи пробив при сервиса на руснака в първия и седмия гейм. Световният номер 11 даде всичко по силите си в четвъртия сет. Въпреки че бе пробит, той възстанови паритета за 4:4, но загуби следващите два гейма. Това значеше само едно - победа за Ноле, който на полуфиналите ще играе срещу лидера в ранглистата - Карлос Алкарас, или Стефанос Циципас.

Наскоро Новак Джокович се забърка в нов скандал, свързан с Косово (подробности четете в линка).

SUPER NOLE ✨



Novak Djokovic defeats Karen Khachanov, 4-6 7-6(0) 6-2 6-4 and reaches the semi-finals at Roland-Garros for the 12th time! #RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/b2CEO7EWks