Те притежават най-бруталния рекорд в историята на тениса, но никога не са печелили титла от Големия шлем

Величията на тениса Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович поставиха множество рекорди по време на кариерата си, но един от тях ще им убягва завинаги. В продължение на години тримата се бореха за престижния рекорд за най-много от Големия шлем, който мнозина считат за предпоставка, за да бъдат признати за най-великите в историята. Джокович държи рекорда с 24 титли от Големия шлем, изпреварвайки Надал с 22 и Федерер с 20. Членовете на "Голямата тройка" държат и няколко други тенис рекорда, включително най-много седмици на първо място, най-много титли на клей и най-много титли от Финалите на АТП. Има обаче един рекорд, до който триото не можа да се доближи и който вероятно ще устои на изпитанието на времето.

Най-дългия мач в историята на тениса

Когато феновете заеха местата си на корт 18 във вторник, 22 юни 2010 г., те нямаха представа на какво ще станат свидетели. Мачът от първия кръг на Уимбълдън между американеца Джон Иснър и французина Никола Маю не обещаваше шоу, но скоро той влезе в историята. Иснър спечели първия сет, Маю спечели следващите два, преди американският му съперник да оцелее в тайбрека на четвъртия сет, за да се стигне до решаващ пети сет. С настъпването на мрака мачът беше прекъснат, а двамата тенисисти се върнаха в сряда, за да доиграят сблъсъка си.

Мачът скоро се превърна в най-дългия в историята на тениса, тъй като Иснър и Маю отказаха да се предадат. В сряда Иснър пропусна четири мачбола при сервис на своя съперник (при 9:10, 32:33, 32:33 и 58:59), като и двамата тенисисти надминаха границата от 100 аса, което само по себе си е рекорд. При резултат 59:59 в петия сет, мачът между Иснър и Махут беше прекъснат отново, тъй като сряда вече се стъмваше. Според информациите, и двамата играчи са спали само няколко часа, преди мачът да бъде подновен отново в четвъртък, с надеждата най-накрая да приключат маратонския си мач.

И двамата играчи доминираха на свой сервис, както и през целия мач, а Маю за първи път имаше реална възможност да се възползва от началния удар на Иснър при 68:68, 0:30, но не успя да я реализира, тъй като Иснър спечели четири точки поред и поведе с 69:68. В следващия гейм мачът най-накрая стигна до своя край, когато Иснър удари бекхенд пасинг шот при 30:40. След 11 часа и 5 минути Иснър победи Маю с 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68 в най-дългия тенис мач в историята.

Забележително е, че нито един от двамата играчи не приключи участието си в Уимбълдън през 2010 г., тъй като Иснър се подготвяше за мача си от втория кръг, а Маю насочи вниманието си към двойките. Иснър имаше още по-малко сили за мача си от втория кръг на сингъл, като загуби от Тиемо де Бакер в три сета 0:6, 3:6, 2:6 в петък, 25 юни. Загубвайки за 74 минути, американецът до този момент беше участвал в най-дългия и най-късия мач на Уимбълдън 2010.

Последиците от маратонския мач между Иснър и Маю

Невероятно, но факт, двамата отново се срещнаха в първия кръг на Уимбълдън през 2011 г. Този път срещата продължи малко повече от два часа, като Иснър победи със 7:6, 6:2, 7:6. Решен да влезе в историята на Уимбълдън по правилните причини, Маю най-накрая постигна успех пет години по-късно, печелейки титлата на двойки заедно с Пиер-Юг Ербер през 2016 г. От друга страна, Иснър продължи да се радва на успехи на сингъл, като постигна сензационно класиране до 1/2-финалите през 2018 г.

Скоро след това Уимбълдън обяви промяна в правилата, за да предотврати дългите мачове в бъдеще, като въведе тайбрек при 12:12 в решаващия сет. Тази промяна в правилата просъществува няколко години, преди да бъде въведен тайбрекът с десет точки при 6:6 през 2022 г. С въвеждането на това правило ще бъде почти невъзможно някой да подобри рекорда на Маю и Иснър за най-дългия мач в историята.

