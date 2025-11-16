Кога е най-точното време да измерите килограмите си

Кога да бъдете внимателни – и кога да пропуснете

Качването на кантара може да се почувства като вдигане на завесата върху отчет за напредъка, това едно-единствено число сякаш обобщава месеци усилия, мотивация и избор. Но ето какво е важното: теглото ви във всеки един момент е само един кадър от много по-голям филм. Малките неща, какво сте яли, кога сте спортували, колко сте пили, всичко това влияе върху това число.

За да получите по-ясна и по-честна представа за вашето пътуване, не е важно само дали се претегляте, а кога. Като планирате претеглянията си целенасочено и последователно, ще намалите шума от ежедневните колебания и наистина ще проследите напредъка си, без да се обезсърчавате от подвеждащи пикове.

Защо времето (и последователността) са важни

Дори и да се теглите всеки ден или всяка седмица, правенето му в коренно различно време може да доведе до леко отклонение на кантара. Според проучване, публикувано във Physiological Reports, теглото на тялото ви естествено се колебае нагоре и надолу в зависимост от неща като храна, вода и скорошна активност. Като се придържате към постоянен режим, вие намалявате тези колебания, което улеснява виждането на реалните тенденции.

Най-доброто време за претегляне

Най-надеждното време за претегляне е първото нещо сутрин, веднага след като сте използвали тоалетната, преди да ядете или пиете каквото и да било, обясни Лорън О'Конър, регистриран диетолог, пред Healthline.

Тялото ви е имало време да преработи приема от предходния ден, оставяйки стомаха и пикочния ви мехур относително празни.

Това създава условия за по-точно базово отчитане, което отразява вашето „истинско“ тегло, а не теглото на водата или храната от по-рано.

Кога да бъдете внимателни – и кога да пропуснете

След обилно хранене или обилно пиене. Теглото ви може да е изкуствено повишено поради храна или течности в организма ви.

Веднага след тренировка. Може би всъщност ще тежите по-малко благодарение на изпотяването, но това е временно.

Около менструацията: Хормоналните промени преди менструация могат да причинят подуване на корема и задържане на вода. Проучване от 2023 г. в American Journal of Human Biology установи, че по време на менструалния цикъл на жените се наблюдава увеличение от приблизително 0,5 кг, най-вече поради задържане на извънклетъчна течност в дните на менструация.

По време на менопаузалния преход или след това: Колебанията в теглото са често срещани поради промени в хормоналните нива и разпределението на мазнините. Всъщност, мета-анализ от 2019 г., публикуван в American Journal of Obstetrics & Gynecology , установи, че мастната маса се увеличава значително от периода преди до периода след менопаузата.

Професионални съвети за по-точно претегляне

Ето някои допълнителни съвети за точно претегляне, според Healthline,

Претегляйте се веднъж седмично, в същия ден и час

Използвайте твърда, равна повърхност за кантара

Стойте боси, с равномерно разположени крака, защото стойката ви влияе върху показанията.

Минимизирайте дрехите, претегляйте подобни дрехи всеки път.

Следете модели, а не съвършенство. Ако числото се колебае леко, търсете по-широки тенденции в рамките на седмици, а не на часове.

Не забравяйте, че числата на кантара са само една част от картината. Съчетайте претеглянията си с това как се чувствате, как ви стоят дрехите и здравословните навици като цяло, за да получите по-балансирана представа за вашия път. Оставете кантара да ви води, но не позволявайте той да ви определя.