Трик, с който ще премахнете неприятната миризма от канала на мивката

15 ноември 2025, 11:12 часа 0 коментара
Когато работите усилено, за да поддържате дома си чист и подреден, няма нищо по-разочароващо от неидентифицируемите миризми. Много пъти можете да проследите миризливата миризма до мивката си. Независимо дали е в кухнята или в банята, миризливите мивки могат да бъдат проклятието на съществуването на много собственици на жилища. Но преди да прибегнете до агресивни химикали или да се обадите на водопроводчик, има няколко по-малко известни трика, които първо трябва да опитате. И не се притеснявайте, много от тези трикове изискват предмети, които вероятно вече имате в дома си.

Миризмата на мивката обикновено се причинява от храна или други отпадъци, разлагащи се в канала. В края на краищата, бактерии, мухъл или микроби отделят неприятна миризма. В социалните медии не липсват хитри трикове, които спират миризмата на канала . Но ако сте опитали по-популярните без успех, време е да проявите малко креативност.

Има много популярни почистващи разтвори, които можете да използвате, за да освежите миризливата мивка , като капки за изхвърляне на боклук, сода бикарбонат и оцет или дори ензимни почистващи препарати. Но ако сте опитали тези често срещани почистващи препарати и те не са проработили, може би е време да опитате някои необичайни трикове, като вода за уста, водороден прекис или дори таблетки за почистване на протези.

Ако сте отстранили сериозни проблеми с водопровода, като запушване, запушена вентилационна тръба или ниски нива на водата в сифоните, но канализацията ви все още мирише, е добра идея да опитате тези трикове за почистване. Трябва също да знаете, че ако има миризми, идващи от множество канали в дома ви, може да се наложи да се обадите на водопроводчик; това може да сигнализира за по-сериозен проблем.

Вода за уста

Да, водата за уста може да ви помогне да се отървете от миризмата на вонящ канал, както и да освежите дъха си. Същите неща, които ви причиняват лош дъх, могат да бъдат и причината кухненската ви мивка да мирише - развалянето на храната. Антибактериалните свойства на водата за уста всъщност могат да бъдат ефективни при убиването на бактериите, причиняващи миризма в канала. Изсипете около ½ чаша евтина антибактериална вода за уста в канала си всеки път, когато усетите лоша миризма. Водата за уста е бърз начин да освежите канала си между по-дълбоките сесии за почистване на канала.

Тенджера за варене на слаб огън

Напълнете тенджера с вода, резенчета лимон, пръчици канела и стръкчета розмарин. Оставете тенджерата да ври на слаб огън за 15 до 20 минути – това е време, за да се извлекат цитрусовите масла. Оставете сместа да се охлади за около 30 минути. Изсипете течността през цедка в канала на мивката (не е желателно твърдите частици да попаднат в мивката). Тази смес не само ще освежи канала на мивката, но и ще накара цялата ви къща да ухае невероятно!

 

 

 

