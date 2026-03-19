Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на БСП в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Десислав Петров Тасков

2. Христо Бойчев Боев

3. Явор Чавдаров Александров

4. Лозан Владимиров Лозев

5. Михаил Тодоров Кабаков

6. Галя Недкова Койчева

7. Милена Иванова Драгнева

8. Георги Недков Кючуков

9. Светослав Александров Славов

10. Христина Веселинова Велкова

11. Кънчо Колев Тодоров

12. Валентина Стоянова Велчева-Данева

13. Пламен Костадинов Иванов

14. Магдалена Антонова Парчева

15. Йордан Стоянов Марков

16. Мария Георгиева Димитрова

17. Ивайло Константинов Пехливанов

18. Цветослава Веселинова Цонкова

19. Петя Минчева Павлова

20. Христо Марков Райчев

21. Георги Жоров Ников

22. Деспа Маринова Точева

23. Румяна Минчева Стефанова

24. Ася Асенова Николова

25. Петър Росенов Русев

26. Христо Тодоров Недялков

27. Николай Венцеславов Йотов

28. Иван Тодоров Василев

29. Бисер Петков Кирчев

30. Сергей Петков Инджов

31. Калоян Диянов Дончев

32. Десислава Ивова Трифонова

