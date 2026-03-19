Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Йордан Ивов Терзийски

2. Милен Илиев Матеев

3. Лили Пламенова Матева-Цанкова

4. Дончо Иванов Бораджиев

5. Мавроди Евстатиев Калейнски

6. Елена Стоянова Димитрова

7. Соня Георгиева Будева

8. Николай Красимиров Илиев

9. Емил Бориславов Николов

10. Мирослав Тонев Асенов

11. Владислав Димитров Иванов

12. Стефан Станимиров Проданов

13. Дияна Жекова Ганева

14. Красимир Тодоров Попов

15. Анна Маринова Бодакова

16. Теодора Светославова Зъмчева

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.