Вечерен виц: Пристигнал папата на посещение
- Ти не ме ли познаваш? Аз нямам паспорт, ето диадемата и жезъла.
Погледал го полицаят, помислил дълго, пък решил да се обади на своя шеф.
- Шефе, да знаеш кой спрях?
- Кой си спрял, да не си спрял някой депутат?
- Не бе, шефе, много по-голям от него.
- Да не е министър-председателя или президента?
- Не, още по-високо ниво.
- Бе ти да не си спрял Дядо Господ?
- Ми сигурно ще е той, след като папата го вози...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове