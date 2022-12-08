Вечерен виц: Пристигнал папата на посещение

Пристигнал папата на посещение в София и се качил на едно такси, за да разгледа забележителностите. Не след дълго решил и той да покара малко таксито, сменили се те с шофьора и продължили обиколката. По едно време ги спира полиция. Полицаят поискал документите, папата му отговаря:

- Ти не ме ли познаваш? Аз нямам паспорт, ето диадемата и жезъла. Погледал го полицаят, помислил дълго, пък решил да се обади на своя шеф. - Шефе, да знаеш кой спрях? - Кой си спрял, да не си спрял някой депутат? - Не бе, шефе, много по-голям от него. - Да не е министър-председателя или президента? - Не, още по-високо ниво. - Бе ти да не си спрял Дядо Господ? - Ми сигурно ще е той, след като папата го вози... Вицове за Иванчо Вицове за счетоводители Супер смешни вицове



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