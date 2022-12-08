Webground
Днес 195 Вчера 217

Вечерен виц: Пристигнал папата на посещение

227
Вечерен виц: Пристигнал папата на посещение
Снимка: iStock/Guliver

Пристигнал папата на посещение в София и се качил на едно такси, за да разгледа забележителностите. Не след дълго решил и той да покара малко таксито, сменили се те с шофьора и продължили обиколката. По едно време ги спира полиция. Полицаят поискал документите, папата му отговаря:

- Ти не ме ли познаваш? Аз нямам паспорт, ето диадемата и жезъла.

Погледал го полицаят, помислил дълго, пък решил да се обади на своя шеф.

- Шефе, да знаеш кой спрях?

- Кой си спрял, да не си спрял някой депутат?

- Не бе, шефе, много по-голям от него.

- Да не е министър-председателя или президента?

- Не, още по-високо ниво.

- Бе ти да не си спрял Дядо Господ?

- Ми сигурно ще е той, след като папата го вози...

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Нови вицове, 2022 г.

Стари български вицове

 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Виц за добро утро: Какво правиш?

Вечерен виц: Адвокат към клиента си

Виц за добро утро: В Рая един мъж и една жена се сприятелили

Вечерен виц: Задали един и същ въпрос на ученик, икономист и адвокат

Виц за добро утро: Един пита адвоката си

Вечерен виц: В училище

Виц за добро утро: Петгодишно дете пита баба си

Вечерен виц: Тате, днес имам двойка

Виц за добро утро: В моргата влязъл някакъв човек

Вечерен виц: Мъж се прибира уморен след работа

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Бойко Василев: Виждал съм как медии карат жертви на войната да плачат (ВИДЕО)

Виждал съм много злоупотреби с медиите и на медиите по време...

Студио Actualno
Виж още
НАЙ-СПОДЕЛЯНИ
ПП отговориха на Борисов: Видя се кой остави "Лукойл" години наред да не плаща данъци в България
ПП отговориха на Борисов: Видя се кой остави "Лукойл" години наред да не плаща данъци в България

"Видя се кой остави "Лукойл" години наред да не плаща данъци в България. И кой отдаде на концесия нефтеното пристанището в Росенец на цената на 2...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Най-страшният руски самолет вече полетя, но кой ще го получи първи? (ВИДЕО)
Най-страшният руски самолет вече полетя, но кой ще го получи първи? (ВИДЕО)

23-ти изтребителен авиационен полк в Далечния изток ще бъде първата бойна част на руските ВКС (Въздушнокосмически сили), която ще получи самолети...

Набиращи популярност
Инж. Георги Шопов: Чужди капитали могат да направят цените на жилищата невъзможни за българите
Инж. Георги Шопов: Чужди капитали могат да направят цените на жилищата невъзможни за българите

Цените на жилищата у нас нараснаха с бързи темпове през последните години, водени от сериозното поскъпване на имотите в София. Все повече граждани...