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Виц за добро утро: Говорят си две котки: - Той ми обеща да се

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Виц за добро утро: Говорят си две котки: - Той ми обеща да се
Снимка: iStock

Говорят си две котки:

- Той ми обеща да се ожени за мен!

- Кога ти обеща?

- През март...

- А-а, те през март всички обещават!

 

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