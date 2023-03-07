Виц за добро утро: Говорят си две котки: - Той ми обеща да се
- Той ми обеща да се ожени за мен!
- Кога ти обеща?
- През март...
- А-а, те през март всички обещават!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове