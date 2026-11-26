Кои бяха десетте събития, белязали 2026 г, според АФП:

Залавянето на Мадуро от американските части

На 3 януари американската армия залови в Каракас венецуелския президент Николас Мадуро, който беше на власт от 2013 г. Сега той се намира в затвор в Ню Йорк заедно със съпругата си Силия Флорес. Двамата очакват съдебния процес по обвинения в наркотрафик и изтезания на политически опоненти, насрочен за юни 2027 г.

В момента де факто Венецуела се управлява от САЩ, макар за временен президент да е назначена Делси Родригес.

Войната в Иран и кризата с петрола

В Близкия изток годината започна с кървавото потушаване на протестните в Иран. В края на февруари започна израелско-американската военна офанзива, при която беше убит иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей. Войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху срещу Иран доведе до рязко покачване на цените на петрола.

Съюзниците на Вашингтон в Персийския залив се оказаха под обстрела на Иран, който блокира и стратегическия Ормузки проток.

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Девет месеца след началото на военните действия преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица.

Обиколка около Луната

През април астронавтите от мисията „Артемис II“ станаха първите хора от 1972 г. насам, които се отправиха към Луната. Те я обиколиха, без да кацат на повърхността ѝ. Отдалечавайки се на повече от 406 000 километра от Земята, астронавтите подобриха рекорда за разстояние, поставен от предшествениците им от програмата „Аполо“.

Почти 10-дневната лунна мисия е първата, в която участват астронавтка, чернокож астронавт и неамерикански гражданин. В предишните мисии от ерата на „Аполо“ участваха единствено бели мъже.

Смъртоносната ебола

През настоящата година еболата се завърна в Африка. Епицентърът на епидемията, официално обявена на 15 май, е в Демократична република Конго – огромна държава с население над 100 милиона души, която преживява най-смъртоносната епидемична вълна в историята си. По данни на здравните власти до този момент жертвите са над 5500.

Няколко случая на зараза и смъртни случая бяха регистрирани и в Уганда, както и в Кения. Друг случай беше регистриран в Нигерия – най-многолюдната държава в Африка.

Настоящата епидемия е причинена от щама Бундибуджо на вируса ебола, за който към момента няма одобрена ваксина или лечение.

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Най-печелившото световно първенство по футбол

Световното първенство по футбол, завършило с триумф на Испания след пет седмици състезания в три държави – САЩ, Канада и Мексико, се проведе в невиждан досега формат, с 48 отбора. Въпреки високите цени на билетите, според организатора ФИФА рекордните 6,8 милиона привърженици посетиха стадионите в трите страни.

С телевизионна аудитория, която счупи всички рекорди, и приходи от близо 15 милиарда долара, Мондиал 2026 е най-печелившото световно първенство досега.

Турнирът бе белязан и от редица инциденти. Например наказанието на американски нападател за осминафиналите е отменено след намеса на Доналд Тръмп пред президента на ФИФА Джани Инфантино, както и поведението на някои аржентински футболисти, участвали в сбивания след финала на 19 юли, загубен от тях срещу Испания с 1:0 след продължения.

Изключителни горещини и пожари

Абсолютни температурни рекорди бяха поставени в Европа, десетки хиляди бяха смъртните случаи. Безпрецедентни по мащаб пожари имаше в няколко държави, особено във Франция и Испания. По данни на Европейската информационна система за горските пожари от юни до септември в ЕС са били изпепелени 540 000 хектара гори и насаждения.

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Опустошително наводнение в Непал

На 26 август Непал преживя една от най-тежките катастрофи в историята си. Свличане на планински и ледников масив близо до границата с Китай предизвика катастрофални наводнения, отнели живота на над 1400 души и оставили повече от 5000 души в неизвестност.

Правителството оцени разходите за възстановяване на близо 4,8 милиарда долара.

Изкуственият интелект и апокалипсисът

Дали е било на 11 или на 12 юли, никой не знае с точност, но на този ден агенти с изкуствен интелект напуснаха изолираната тестова среда, в която инженерите на „Оупън Ай Ей“ ги бяха ограничили, организираха се и атакуваха „Хъгинг фейс“, една от основните платформи за съхранение и споделяне на модели с изкуствен интелект. Заговори се за апокалипсис, в основата на който стои изкуственият интелект.

„Хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да убие всички ни до края на десетилетието“, прогнозира британският изследовател Джейкъб Коксън, работил преди това в „Оупън Ей Ай“ и напуснал наскоро „Антропик“.

Шефът на „Оупън Ай Ей“ Сам Олтман заяви, че трябва да се намали темпото, на същото мнение е и шефът на „Антропик“ Дарио Амодей. Доналд Тръмп обаче отхвърля всякакво регулиране и иска САЩ да спечелят надпреварата срещу Китай.

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Поколението Z не отстъпва

Поколението Z (младите хора под 30 години) продължава да се надига по целия свят в защита на различни каузи, като понякога постига успехи дори на изборите.

В Индия, обединено под флага на движението на „хлебарките“, то принуди министъра на образованието да подаде оставка. В Бразилия мобилизацията на младите хора по улиците бе решаваща за преизбирането на 25 октомври на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва срещу консерватора Флавио Болсонаро. Студентското движение в Сърбия постигна историческа победа на предсрочните парламентарни избори след две години протести срещу корупцията. Това сложи край на 14-годишното управление на националистическия лидер Александър Вучич.

През есента протестното движение на учениците и студентите обхвана Европа, подхранвано от нарастващите разходи за живот и все по-силното недоверие към институциите. Протести имаше във Франция, Белгия, Испания, Италия, Германия, Португалия, Гърция и Албания.

Разгромът на Тръмп и съюзниците му

Доналд Тръмп и Републиканската партия претърпяха историческо поражение на междинните избори в САЩ на 3 ноември. И в двете камари на Конгреса демократите спечелиха мнозинство, както и в законодателните събрания на отделните американски щати. Избирателите изразиха гнева си заради високите разходи за живот, увеличени вследствие на митата и войната в Иран, и от репресивната имиграционна политика.

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На международната сцена няколко съюзници на Доналд Тръмп също претърпяха изборни поражения. Сред тях са националистическият премиер Виктор Орбан, след 16 години на власт в Унгария, и сръбският националист Александър Вучич. В Бразилия подкрепата на американския президент не успя да предотврати поражението на Флавио Болсонаро на втория тур на президентските избори.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI