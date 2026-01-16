Спорт:

Еврото в Германия дойде през 2002 г., но защо немците сменят марки и до днес?

16 януари 2026, 15:16 часа 310 прочитания 0 коментара
Еврото в Германия дойде през 2002 г., но защо немците сменят марки и до днес?

През 2025 г. германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година. "Много хора откриват парите в домовете на своите възрастни родители или баби и дядовци , които са починали", казва Буркхард Балц от ръководството на Федералната банка. Случва се германски марки да изскачат и от стари куфари, якета или стари монетни колекции.

Германската марка и сантименталната ѝ стойност

Други откриват германски марки при голямото пролетно почистване. Точно това се е случило например на 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Тя е открила няколко банкноти и монети от старата валута в чекмеджета, кутийки и пликове и ги е предала за обмяна в Дойче Бундесбанк.

Още: Стотици хиляди държавни служители в Германия с повишение на заплатите

Пенсионерката признава, че решението да обмени марките не е било лесно. "Имам толкова много спомени с германската марка, израснах с нея", казва Райман-Лукас и признава, че и до днес пресмята цените в германски марки.

Снимка: Getty images

Няма срок за предаването. Обмяната е безплатна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Десетилетия след въвеждането на еврото в Германия липсват все още 12 милиардса германски марки, казвата от Дойче Бундесбанк. "Една част от тях сигурна е изгубена или унищожена", казва Буркхард Балц.

Още: Под дюшеци, в буркани, в зимници. Германците още пазят милиарди германски марки, които не обменят в евро

Който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги предаде и да ги обмени в Дойче Бундесбанк. Срок за това няма. Обмяната е безплатна и може да се извърши във всички 31 филиала на банката из цялата страна. За тези, които са забравили: 1 евро отговаря на близо 2 германски марки.

Източник: "Дойче веле"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
евро Германия германски марки
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес