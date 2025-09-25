Икономическо чудо: невероятният напредък на Полша

За първи път в историята на Европа Полша е стабилна и състоятелна държава, която играе ключова роля в геополитически план, пише в своя публикация швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). Според изданието това е изключително събитие в историята на европейската геоикономика, а неговата уникалност се откроява още повече при поглед назад към историята.

Само преди малко повече от 100 години страната въобще не е съществувала, припомня НЦЦ. В края на 18-и век трите велики сили Австрия, Прусия и Русия си разпределят територията на кралската република Полша-Литва. А когато след Първата световна война поляците най-накрая се сдобиват със собствена национална държава - става дума за разпокъсани земи без обща инфраструктура и институции.

Наследените железопътни линии са с различна широчина, няма обща валута, нито единна данъчна система. Стартовите условия не биха могли да бъдат по-трудни, посочва швейцарското издание. Въпреки хиперинфлацията, военния преврат и депресията обаче страната израства, докато през 1939-а не се оказва отново на мушката на Германия и Русия - разделена е отново и преживява катастрофа. По време на Втората световна война Полша губи шест милиона от жителите си (17 процента от населението), сред които три милиона евреи.

По покупателна способност се мери с Япония и Испания

След 1945-а поляците си връщат държавата, но тя е изместена няколкостотин километра на запад: Сталин анексира Източна Полша, но пък Полша получава за сметка но това германски области. Над един милион поляци са преселени принудително, германците са прогонени от новите полски области. Същевременно новосформираната страна трябва да се утвърди като съветски сателит, макар отношенията с централата в Москва и със съседната държава ГДР да са били лоши.

Няма нищо случайно в това, че залезът на Източния блок започва с основаването на независимия профсъюз „Солидарност“ в Гданск. След падането на Желязната завеса свободно избраното полско правителство решава да приложи шокова икономическо-политическа терапия. За кратко време приватизира голяма част от държавната собственост, намалява инфлацията, стабилизира валутата, санира държавните финанси и отваря страната за чужди инвестиции. Това, което в Русия напълно се проваля, в Полша функционира.

След кратка рецесия страната расте от година на година. Според изчисленията на Международния валутен фонд (МВФ) днес покупателната способност на глава от населението в Полша е подобна на тази в Япония и Испания и скоро ще достигне нивата в Италия и Великобритания, пише НЦЦ.

Полша естествено има своите проблеми, продължава швейцарското издание, посочвайки например драматичния спад в раждаемостта до 1,16 деца на жена. Въпреки това вече никой не може да заобиколи Варшава, обобщава швейцарското издание.

Добро място за чуждестранни инвестиции

Германското списание „Фокус“ от своя страна пише, че очакванията на Европейската комисия са за 3,6 процента икономически ръст в Полша през тази година. То цитира икономическата консултантка Рената Кабаш-Коморничак, според която и без това високият интерес на чуждестранните инвеститори към Полша само предстои да се засилва – особено заради стабилните икономически рамкови условия. Експертката изтъква, че никоя друга икономика в Средна и в Източна Европа не расте толкова бързо, колкото полската. Същото важи и за чуждестранните преки инвестиции, с което Полша изпреварва страни като Чехия, Унгария, България или Румъния.

Кабаш-Коморничак посочва като фактори за тази привлекателност на Полша като място за инвестиции високия дял работещи жени (52 процента), както и големия брой украински бежанци, пристигнали в Полша и участващи в трудовия пазар. При това не са само те – в страната се трудят и мигранти от Беларус и други постсъветски държави като Узбекистан, Таджикистан или Грузия, голямата част от които също са добре интегрирани.

Полша разполага не само с работна ръка, но и с отлично квалифицирани хора с изключителни езикови познания. „Изучаването на английски започва още в детската градина, освен това много поляци владеят добре немски.“ Същевременно трудовите разходи остават по-ниски: средната работна заплата в Полша е около 1 860 евро, програмистите получават между 3 000 и 5 000 евро.

Източник: Дойче веле