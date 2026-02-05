Веселин Плачков се радва на новороденото бебе в семейството (ВИДЕО)

Актьорът Веселин Плачков разтопи сърцата на последователите си в социалните мрежи с едно от последните си видеа, в което показа новото попълнение в семейството. И преди да си помислите, че става въпрос за човешко бебе, ние ви казваме, че любовта и грижата идва под всякаква форма, а в случая е насочена към новородено конче. Публикацията на Плачков наистина е очарователна - с нея той демонстрира какво трябва да бъде отношението към всяко живо същество.

"Добре дошъл Терес", написа Плачков във Facebook. Във видеото се вижда нежната грижа, която той полага за малкото конче като част от семейството. Докато го гали, Плачков пита новороденото "Хубаво ли е на света?".

Кончето е от американската петниста порода Апалуза, уточнява мъжът на Марияна Попова, която също е любителка на конете. "Създадена е от индианците Нез Персе в средата на ХVІІІ в. от конете, които испанските конквистадори довели със себе си. Нез Персе обитавали земите в североизточната част на Орегон, югоизточната част на Вашингтон и граничната област Айдахо", споделя самият актьор в поста си.

Снимка: Veselin Plachkov/Facebook

Още през януари Плачков сподели, че се е отдал на нов живот, като подчерта, че има нови цели, свързани с отглеждането на животни. "Приключих с другия живот", каза той тогава отново във видео, с което показа новите си начинания.

С профилната си снимка, както и с голямата снимка на корицата си във Facebook - на която също е с кон, Плачков отново затвърди отдадеността си на животните и любовта си към тях.