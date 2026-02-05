888 Taste Asian Cuisine и San Remo Mediterranean Cuisine: Романтика и магична кухня

Любовта винаги е имала афинитет към Далечния изток. Към неговата тиха чувственост, към подправките с дълбочина и онези детайли, носещи спокойствие и хармония. Именно такова усещане откриваме в 888 Taste Asian Cuisine - място, в което романтиката живее целогодишно. Интериорът на ресторанта е изтъкан от ориенталски мотиви, топла светлина и фини акценти. А кулинарията е също толкова магична, колкото и самата атмосфера. Зад всяко творение в кухнята стои визията на главния шеф Петър Великов, за когото готвенето, подобно на любовта, изисква страст, желание и постоянство. Затова сега ви водим на пътешествие из автентичната азиатска гастрономия на 888 Taste Asian Cuisine.

(снимка - 888 Taste Asian Cuisine)

Първата спирка е свежа и неустоима - микс от зелена и червена салата с козе сирене, орехи, ягоди и ананас, завършени с балсамова редукция и медено-горчичен дресинг. В случай че търсите нещо за споделяне, ви препоръчваме оризовите рулца с пикантен тартар от сьомга, които ще ви очароват със своя наситен вкус.

Основните предложения пък са перфектният фон на вашата романтична среща. Нудлите с пилешко филе, например, са цветна и ароматна порция, комбинирана със зеленчуци и сусамово олио. Лавракът на тепаняки е неоспорим фаворит, а “иберико рибс” с домашен барбекю сос, крем от сладък картоф и едамаме е запазена марка на ресторанта. Всичко това пасва идеално с изисканите вина и свежите коктейли, които заведението предлага.

Смело бихме заявили, че сушито заема специално място в една вечер, посветена на любовта - тази философия споделят и в 888 Taste Asian Cuisine.

“Таноши рол” впечатлява със своите цветове и комбинацията между маринована сьомга и ягоди, а сетовете “Филаделфия” и “Рейнбоу” са създадени именно за двама.

(снимка: San Remo Mediterranean Cuisine)

Ресторантът се намира в сградата на Гранд Хотел Милениум, където ви очаква и още едно заведение, успяло да улови магията на романтиката - италианският San Remo Mediterranean Cuisine. Там ще откриете още интересни предложения, сред които арабска салата със сумак и хумус, пакери болонезе и сьомга филе с хрупкави аспержи.

Без значение дали предпочитате средиземноморска или азиатска кухня, двата ресторанта ще направят вашия Свети Валентин незабравим.

888 Taste Asian Cuisine - уебсайт; бул. Витоша 89B; +359 2 443 0 333

San Remo - уебсайт; бул. Витоша 89B; +359 2 443 0 333