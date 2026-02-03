Как Гърция иска да дисциплинира шофьорите

"Умни" камери с изкуствен интелект (ИИ) вече следят пътния трафик на осем възлови кръстовища в региона около гръцката столица Атина и записват всички нарушения. През декември 2025 г. започна пробната фаза на проекта, а от края на януари системата вече работи. За нея разказва германският „Тагесцайтунг“.

Новите камери работят с усъвършенствани алгоритми с ИИ, които могат да регистрират различни нарушения, например преминаване на червен светофар и превишена скорост, шофиране без предпазен колан, разговори по мобилен телефон без устройство „хендсфри“. Или пък, ако мотористите не носят предпазна каска. Нарушенията се показват в реално време на екран в контролния център.

Нарушителите ще бъдат регистрирани бързо

Целта е новата дигитална система да повиши значително броя на регистрираните нарушения от правилника за движение в Гърция, а времето за тяхната обработка да бъде съкратено радикално, отбелязва изданието. Глобите ще се публикуват директно на портала gov.gr. А нарушителите ще получават и есемес-известия на телефона си. Отделно от това те ще имат достъп и до изображения, документиращи извършеното нарушение.

Предвиден е 13-дневен срок за обжалване, което ще става онлайн. Също електронно ще се плащат и глобите. Санкциите и наказателните точки ще се вписват автоматично в гръцкия централен регистър на пътните нарушения (SESO), а отнемането на правото за правоуправление вече ще може да става и дигитално, информира още „Тагесцайтунг“.

Още по време на пилотната фаза камерите с изкуствен интелект са регистрирали огромен брой нарушения. Само за четири дни през декември една от осемте камери с изкуствен интелект в Атика е записала над 1000 нарушения, основно говорене по мобилен телефон или шофиране без предпазен колан, както и около 800 нарушения за превишена скорост. Те не са били санкционирани, но отсега нататък вече няма да има прошка, а съобщенията за глобите се изпращат дигитално.

Има и недоволство

Новите мерки поляризират и пораждат недоволство сред шофьорите в Атина, става ясно от репортажа. „Който не умее да кара както трябва, пак няма да може. Хората трябва да бъдат обучавани по-добре“, казва пред германското издание 58-годишният Василис Василопулос, който кара едно старо „Рено“. С това е съгласен и Михалис Дукас, на 38 години от Атина: „Искам първо да видя дали тази система изобщо работи. Изкуственият интелект също прави грешки. Ами ако ме глобят, докато боравя с някой от контролните екрани, с които е оборудвана новата ми кола?“, казва той.

Танос Маврис гледа на нещата по различен начин: 29-годишният таксиметров шофьор смята, че камерите с изкуствен интелект са нещо добро. „Страхът от глоби върши работа. Повечето хора в Атина взимат чисто по около 750-800 евро на месец. Кой би рискувал при това положение да му наложат глоба от 350 евро за шофиране без предпазен колан или каска, или за говорене по мобилен телефон?“, казва той.

Маврис, който прекарва по десет часа на ден зад волана, твърди, че вече се усеща положителен ефект от поставянето на камерите с изкуствен интелект: „Преди половината шофьори караха без предпазен колан, а сега почти никой вече не си го позволява. Почти всички мотоциклетисти вече носят каски. Преди беше съвсем различно“, казва таксиметровият шофьор.

Огромен брой смъртни случаи

Но битката за намаляване на катастрофите по улиците ще се води не само с камерите с изкуствен интелект. До юни в района на гръцката столица ще бъдат инсталирани 388 нови камери, специално проектирани да регистрират нарушения за преминаване на червен светофар. Финансирането се осигурява от фондовете на ЕС. В цялата страна ще се появят близо 2500 нови камери, включително 2000 постоянни, които ще следят трафика на места с повишена концентрация на транспортни произшествия, както и 500 камери в обществения транспорт, които ще следят за нарушители, движещи се в лентите за автобуси.

През 2024 г. в Гърция са регистрирани 665 смъртни случая по пътищата, а през 2025 г. – 522. С това Гърция се нарежда на трето място в ЕС - след Румъния и България - по брой смъртни случаи по пътищата спрямо броя на населението. От камерите с изкуствен интелект се очаква да се подобри дисциплина на пътя, което би спасило човешки животи, се казва в публикацията на „Тагесцайтунг“.