Бронирана техника за 56 млн. долара или изтребители МиГ-29: Туск обяви от Киев новата помощ от Полша (СНИМКИ)

Полша подготвя нов комплекс от мерки в помощ на Украйна на стойност 56 милиона долара, включващ основно бронирана техника, заяви премиерът Доналд Туск на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски при посещението си в Киев днес. По думите му е възможно Полша всеки момент да предаде на Украйна и изтребители МиГ-29, но Зеленски му е казал, че Киев може да има по-голяма нужда от средства за противовъздушна отбрана и че той ще обсъди това с полски официални представители и след това ще бъде разговаряно отново с украинския президент в понеделник.

Зеленски, от своя страна, заяви, че Киев е готов да размени дронове за ракети за противовъздушна отбрана и полски изтребители МиГ-29.

Снимка: president.gov.ua

Туск обяви и, че Киев и Варшава са подписали писмо за намерения за съвместно производство в сектора на отбранителната промишленост, предаде Укринформ. „Подписахме писмо за намерения, което не представлява само обявяване на намерения, а всъщност е нещо много повече – поставяне на началото на практическо сътрудничество. Това бе наша цел от много, много месеци. Обсъдихме това и положихме значителни усилия, за да гарантираме, че идеята за съвместно производство на оръжия и боеприпаси в предприятия както в Полша, така и в Украйна, ще се превърне в реалност“, заяви Туск.

Снимка: president.gov.ua