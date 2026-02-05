Любопитно:

Бронирана техника за 56 млн. долара или изтребители МиГ-29: Туск обяви от Киев новата помощ от Полша (СНИМКИ)

05 февруари 2026, 17:32 часа 214 прочитания 0 коментара
Бронирана техника за 56 млн. долара или изтребители МиГ-29: Туск обяви от Киев новата помощ от Полша (СНИМКИ)

Полша подготвя нов комплекс от мерки в помощ на Украйна на стойност 56 милиона долара, включващ основно бронирана техника, заяви премиерът Доналд Туск на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски при посещението си в Киев днес. По думите му е възможно Полша всеки момент да предаде на Украйна и изтребители МиГ-29, но Зеленски му е казал, че Киев може да има по-голяма нужда от средства за противовъздушна отбрана и че той ще обсъди това с полски официални представители и след това ще бъде разговаряно отново с украинския президент в понеделник. 

Зеленски, от своя страна, заяви, че Киев е готов да размени дронове за ракети за противовъздушна отбрана и полски изтребители МиГ-29.  

Още: Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)

Снимка: president.gov.ua

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Туск обяви и, че Киев и Варшава са подписали писмо за намерения за съвместно производство в сектора на отбранителната промишленост, предаде Укринформ. „Подписахме писмо за намерения, което не представлява само обявяване на намерения, а всъщност е нещо много повече – поставяне на началото на практическо сътрудничество. Това бе наша цел от много, много месеци. Обсъдихме това и положихме значителни усилия, за да гарантираме, че идеята за съвместно производство на оръжия и боеприпаси в предприятия както в Полша, така и в Украйна, ще се превърне в реалност“, заяви Туск.

Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир

Снимка: president.gov.ua

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша Доналд Туск Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес