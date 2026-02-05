Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е категоричен, че няма да подписва никакви документи, променящи статута на окупираните украински територии, т.е. страната няма да ги признае като част от Руската федерация. Така по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск в Киев на 5 февруари държавният глава на нападнатата от диктатора Владимир Путин Украйна отвърна на появилото се ново руско условие за мир.

Руските медии, в това число и ТАСС, се позоваха на "западен източник", запознат с тристранните преговори във формат Москва-Киев-Вашингтон в Абу Даби, според когото Кремъл настоява не само за пълен контрол над Донбас, но и за международното признаване на региона за руски: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.

Статутът на Донбас

Според Зеленски сега има „нов сигнал“, че една от точките за прекратяване на войната е признаването на някои окупирани територии за руски. „Мога да подчертая това отново - честно казано, не знам кой издава такива сигнали. Дори ако някой признае нашите територии за руски, това няма да доведе до нищо“, отбеляза президентът на Украйна.

Володимир Зеленски е убеден, че другите държави няма да признаят окупацията на украински територии от Русия. Туск също потвърди, че Полша няма да предприеме такава стъпка.

President Zelensky rejected Russia’s ultimatum on recognizing Donbas, saying Ukraine has its own president who signs documents for the country. He stressed that Ukraine’s territories belong to Ukraine despite their temporary occupation and said no other leaders can decide this… pic.twitter.com/uPzvOOrD8e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026

"Украйна има президент, който подписва документи, слава Богу! Не са други лидерите, които подписват тези важни документи за Украйна. Следователно - нашите територии са си наши въпреки временния им статут на временно окупирани", подчерта Зеленски.

Натиск за примирие преди гаранции за сигурност

Той бе попитан дали наистина се оказва натиск върху Украйна да се съгласи първо на примирие и едва след това САЩ да предоставят гаранции за сигурност. „Ние бяхме подготвени за примирие от самото начало. Русия трябва да се съгласи на примирие“, отговори Зеленски.

В същото време, ако говорим за условията за прекратяване на огъня, то всички условия са абсолютно ясни, защото са изложени в 20-точковия мирен план, подчерта още украинският лидер. Той допълни, че САЩ трябва да осигурят гаранции за сигурност още преди подписването на „мирно споразумение“.

„Когато става въпрос за гаранции за сигурност, аз все още считам, че гаранциите за сигурност трябва да дойдат от Съединените американски щати, в допълнение към всички други документи“, посочи Зеленски.

Украинската армия като гаранция за сигурност

Президентът на Украйна отбеляза, че страната ще защити развитието на собствените си гаранции за сигурност. Това включва поддържане на силата на украинската армия на 800 000 войници.

Зеленски заяви, че след края на войната или след примирие се очаква украинската армия да бъде преобразувана от мобилизационна в договорна. „Трябва да насърчаваме високите заплати. Поставих тази задача на новия министър на отбраната“ Михайло Федоров, подчерта президентът.

В същото време Зеленски подчерта, че „дори по време на примирие заплатите на фронтовата линия трябва да бъдат значително по-високи“.

„Говорим за това и ще вземем всичко това под внимание, доколкото сме в състояние. Тук се нуждаем от финансова помощ, предимно от европейците, защото украинската армия е част от сигурността на Европа. Подчертавам това отново“, каза президентът на Украйна, цитиран от УНИАН.

