Няма шега: Дженифър Гарнър захапала колега и откъснала парче от ухото му

Холивудската актриса Дженифър Гарнър, известна с ролите си в екшън филми и супергеройски продукции, разкри, че веднъж е захапала ухото на каскадьор по време на снимките на филма си от 2007 г. "Кралството" ("The Kingdom"). На пресконференция за новия си сериал "The Last Thing He Told Me" в Санта Моника, Калифорния, след като Гарнър и нейният колега - Николай Костер-Валдау представиха сцена от предстоящия сезон, в която Гарнър изпълнява бойна сцена с актьора и каскадьор Сала Бейкър, актрисата отбеляза, че преди това е работила с него в "Кралството".

Снимка: Getty Images

"Пийт Бърг, режисьорът на филма, му каза да се опита да ме убие. Нямахме много хореография и той ми каза да направя всичко, което мога, за да оцелея", разказа 53-годишната актриса. "Той го направи, и аз го направих, и в крайна сметка се забих на гърба му. Захапах му ухото и имаме снимка, на която му липсва парче от ухото, защото не се шегувахме", цитират я от "People".

Още: Разпалена вражда: Никол Кидман "надхитрила" Анджелина Джоли

Гарнър направи и интересно сравнение за случилото се с Бейкър - тя уточни, че действието ѝ било "като Майк Тайсън", когато боксьорът изяде част от ухото на Евандер Холифийлд през 1997 г.

Актрисата шеговито добави: "Не ме ядосвайте. Изглеждам приятна. Предупреждавала съм ви преди."

Снимка: Getty Images

Неволите на Гарнър

Актрисата неведнъж е била обект на забавни и непредвидими ситуации. През 2024 г. тя разкри в социалните мрежи, че е била заседнала в асансьор повече от час по време на San Diego Comic-Con, където присъства за първи път след участието си във филмите "Дедпул" и "Уулвърин". Актрисата сподели в социалните мрежи, че е чакала повече от час да бъде спасена по време на събитието. В един от своите Instagram постове тя коментира собствената си неволя, докато чакала помощ.

Още: Ужасяващ момент за Кристина Агилера на върха на Айфеловата кула (ВИДЕО)