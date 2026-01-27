Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

През 2026 година в Русия ще дойдат на работа десетки хиляди граждани на Индия, заяви представителят на президента в областта на устойчивото развитие Борис Титов. При това по официални данни в края на 2025 г. в Русия вече са работили между 70 000 и 80 000 индийци.

В нов импулс трябва да се превърне едно споразумение за мобилност на работната сила, подписано между Индия и Русия през декември 2025 година. То предвижда да пристигнат близо 72 000 граждани на Индия в Русия през 2026 година.

"Индия има нужда да изнася безработица"

По информация на ДВ се наблюдава ръст на пристигащите в Русия индийци: от 32 000 в първото тримесечие на миналата година, на 36 000 през второто, а през третото – вече 63 000.

Вербуването на индийски работници се извършва чрез различни агенции, а заплатите на нискоквалифицираните сред тях се движат между 475 и 950 евро месечно – много повече, отколкото биха могли да спечелят в родината си. Поради това условията в Русия изглеждат привлекателни за индийците. В Санкт Петербург например са дошли да търсят работа около 3000 индийски граждани, привлечени от заплати от около хиляда евро, безплатното жилище, както и осигурените курсове по руски.

Както казва пред ДВ индийски дипломат, пожелал анонимност, този договор е привлекателен и за Индия: "Русия има нужда от работници, а Индия има нужда да изнася безработица".

Вместо на работа - на фронта

По думите на индийския дипломат споразумението е необходимо за легализиране на миграцията на индийците в Русия, която доскоро е преминавала „неформално и хаотично“. Именно това ги е правило уязвими за мошенически схеми, при които чрез измама са били принуждавани да подписват договори с армията и да заминават на фронта в Украйна.

По официални данни от Индия от началото на войната на Русия срещу Украйна 126 индийци са подписали договори с руската армия, загиналите са най-малко 12. Индийският премиер Нарендра Моди е повдигал още през 2024 година пред Владимир Путин въпроса за демобилизация на индийците, които вече са подписали договори с руската армия, както и за недопускането на нови вербовки. Но времето ще покаже как ще се реализира това на практика.

Дали индийците ще се впишат в руската икономика?

Икономистът Игор Липсиц изтъква, че един от ключовите проблеми, с които ще се сблъскат повечето индийци в Русия, е езиковата бариера: „Индийците не знаят руски, а голямата част от руските граждани не говорят английски. При това положение индийските работници ще могат да бъдат използвани само за най-примитивен труд – да донесат, да отнесат, да приберат, да почистят снега.“

Освен това възможностите за интеграция са ограничени от културните различия. „Мисля, че се залага на Индия, за да се намали притокът на мюсюлмани от централноазиатските републики. Но хората от друга култура така или иначе носят със себе си собствени рискове и конфликти“, отбелязва икономистът Андрей Яковлев.

Ако по улиците на Санкт Петербург са се появили индийски чистачи и портиери, това е повече демонстрация на намерения, отколкото решение на проблемите. „Основният недостиг е на компетентни хора“, подчертава Яковлев. Липсиц е съгласен и казва: „Това е един вид пробна акция - опит да се разбере дали тези хора ще се впишат в руската икономика“.

Защо Русия залага на Индия

Липсиц посочва пред ДВ, че в момента гражданите от Централна Азия, търсени доскоро интензивно от Русия, се търсят и на други трудови пазари – във Великобритания и Южна Европа. „В резултат мигрантите искат по-високо заплащане, а за руския работодател това става по-неизгодно.“

Изборът на Индия като алтернатива не е случаен. Русия вероятно ще плаща на индийците в рупии, взети от продажбата на нефт, предполага експертът по Русия Раджан Кумар от Делхи. Общият стокообмен между Индия и Русия е около 70 милиарда долара, но Русия купува от Индия стоки само за пет милиарда - тоест Русия има излишък от рупии, които не могат да бъдат похарчени по смислен начин вътре в страната, обяснява експертът.

От дефицит на кадри в Русия - към масови уволнения?

Официалните данни сочат, че през 2024 година в Русия не са достигали 2,2 милиона работници – в промишлеността, строителството, логистиката, медицината, търговията и IT. Андрей Яковлев смята, че кадровият глад е бил предизвикан не само от войната, мобилизацията и емиграцията. „Според мен привличането на индийски работници е реакция на Кремъл на дълбоките демографски тенденции. Войната, мобилизацията и емиграцията са изиграли роля, но те само засилиха по-дългосрочния проблем – постоянното намаляване на населението.“

Експертът допълва, че всички оценки до момента са били правени за икономика, която е била в състояние на прегряване. „Сега ситуацията се променя – започва спад, предприятията минават на непълна работна седмица, а тази година са напълно възможни масови уволнения.“

Индийски експерти също се отнасят предпазливо към руската инициатива. Професорката по обществени финанси и политика в Ню Делхи Лекха Чакраборти предупреждава, че търсенето на работна сила в Русия е изкривено от войната и е нестабилно. „Постконфликтната нормализация или ескалация могат бързо да съкратят заплатите, да доведат до уволнения и да поставят мигрантите в трудно положение заради проблеми по репатрирането или ограничени гаранции“, заявява тя.

