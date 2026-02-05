Трагедия: Албанско семейство се задуши в Италия

Тежка трагедия с албанско семейство се случи в италианския град Поркари. Цялото семейство загуби живота си поради отравяне с газ и задушаване, съобщи timoni.al, позовавайки се на албанската телевизия Top Channel. Инцидентът е станал в сряда вечерта и е шокирал не само членовете на семейството, но и албанската общност в района. Журналистката на Top Channel Бруна Керчику посети село Гръкш в Печин, родното място на семейство Кола, преди да емигрират в Италия. Тя разговаря с няколко жители на селото, които изразиха дълбоката си загриженост и болка от трагичното събитие.

"Много съжалявахме, те бяха добри хора, трудолюбиви", каза жителка на квартала и уточни, че са отишли в Италия да берат маслини.

Стана ясно, че само бабата в семейството е останала жива.

Трудностите пред албанските семейства

Този инцидент повдигна множество опасения относно безопасността, свързанас използването на газ, особено за живеещите в изолирани райони.

Много имигрантски семейства от Албания се сблъскват с различни предизвикателства в чужбина. Опитвайки се да изградят по-добър живот, понякога се излагат на неочаквани опасности.

Трагедията на семейство Кола е напомняне за всички, че опасността понякога дебне в неочаквани ситуации и че защитата и грижата за безопасността трябва да бъдат приоритет за всички.

Това събитие подчертава и силните връзки, които съществуват между албанците, въпреки географските разстояния и предизвикателствата на живота в чужда страна.