Какви са наказанията за прегазване на куче в Европа?

Нов случай на брутално насилие срещу животно предизвика огромно възмущение в България: мъж прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, съобщи правосъдният министър. За този четвъртък се организира протест с искане за по-сериозни наказания за насилието над животни. Той ще се проведе пред Военномедицинска академия, където работи извършителят.

По-рано тази година България прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които увеличи значително предвидените наказания за насилие над животни - включително до десет години затвор. Причина тогава станаха разкритите престъпления на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в участие в организирана престъпна група във връзка с жестокост и причиняване на смърт на животни. Двамата остават в ареста, но за момента присъда няма - нито за тях, нито за други провинени.

Преди промените в НК, в края на 2022 година от МВР съобщават, че за 2020, 2021 и 2022 са регистрирани 1060 случая на насилие над животни, от които са разкрити едва 141.

Какви са наказанията и как се прилагат в другите държави в Европа?

В момента България се нарежда на челните места по тежест на наказанията за насилие над животни с потенциалната максимална десетгодишна ефективна присъда. Според гръцкото законодателство жестокостта, включително убиването или измъчването на животни, се наказва с лишаване от свобода до 10 години.

В последните години много държави в Европа измениха законите си, като увеличиха наказанията за насилие и жестокост срещу животни. Великобритания например увеличи максималната присъда на пет години затвор през 2021, като допреди това тя беше едва шест месеца. В Германия, Швейцария и Унгария максималната присъда е три години лишаване от свобода, във Франция и Португалия - две години. Австрия пък няма практика на ефективни присъди при случаи на насилие над животни.

В различните държави има сериозни разлики и в максималните глоби за престъпления срещу животни. Докато в Ирландия най-високата възможна глоба е 250 000 евро, в Австрия тя е най-много 7500 евро. В Испания глобите също са много високи за най-сериозните престъпления - до 200 000 евро.

Какво се наказва

Европейските закони за защита на животните са се развили от основни разпоредби срещу жестокостта до всеобхватни рамки, които признават животните като съзнателни същества, заслужаващи правна защита и уважение. ЕС предоставя основни стандарти чрез директиви за тестването върху животни в науката, отглеждането, транспортирането и кланиците, докато държавите членки прилагат тези изисквания и често ги надхвърлят с допълнителни национални мерки за защита. В повечето държави те включват законови забрани за незаконно развъждане, нехуманно отношение към земеделските животни, забрани за боевете с животни и наказания за причиняването на физическо страдание.

В Унгария например се наказва и раздаването на животни като награди в конкурси, както и просенето с животни. Въпреки това в страната до момента никой не е осъден на лишаване от свобода, само условно. В Чехия законът позволява животни да бъдат конфискувани от съответните органи, ако се установи, че живеят в лоши условия. Във Финландия е забранено да се използват каишки с електричество и метални шипове, както и използването на животни за всякакви циркови и други представления.

В Норвегия пък изоставянето на домашни любимци е сериозно провинение, за което се налагат глоби до 50 000 норвежки крони (около 4300 евро). За тежки случаи на небрежно отношение към животни норвежкият закон предвижда лишаване от свобода, а за повторни нарушения се отнема и правото да се гледат домашни любимци до живот.

В Португалия наемодателите няма право да забраняват на наематели да гледат животни в отдаван апартамент, а в Испания е забранено котки и кучета да се продават в зоомагазини. Във Франция пък в учебната програма са включени часове, в които се изучава етично отношение към животните.

Прилагат ли се тези наказания

Обединеното кралство, Швейцария и Германия имат най-ефективни системи за преследване и докладване на насилие срещу животни, отчасти благодарение на активните неправителствени организации и относителната прозрачност. Въпреки това никоя страна не прилага последователно най-тежките възможни наказания: повечето престъпления се наказват с глоби или условни присъди, а лишаването от свобода е рядкост почти навсякъде. Трудно е да се получат централизирани и актуални статистически данни за осъдителните присъди по страни, но тенденциите сочат значителни пропуски в прилагането дори в държави с напреднало законодателство.

Въпреки това в последните години има няколко случая, при които в различни страни в Европа са наложени тежки наказания за насилие срещу животни. Най-известният случай от последно време е свързан с европейска мрежа за организиране на кучешки боеве във Великобритания. Четирима членове на бандата бяха осъдени в Кралския съд в Челмсфорд през юни 2024 година. Един от тях получава пет години лишаване от свобода, а другите - четири години, две години и 18 месеца ефективни присъди. Наложена им е и доживотна забрана да отглеждат кучета.

Във Франция през 2024 съдът в Лил осъжда мъж на осем месеца затвор за побой над котка. В Унгария жена получава 10 месеца ефективна присъда за жестокост към животни през март 2025 година. Тя е държала над 100 недохранени котки и едно куче в ужасни условия. Съдът я признава за виновна в причиняване на "продължителни страдания на голям брой животни" чрез тежка небрежност.

През март 2025 нидерландската прокуратура поиска 20-месечна присъда за 69-годишен мъж от Еерсел, развъждал кучета. В продължение на 2 години и половина властите конфискуват над 700 животни от неговия развъдник, които са били държани в малки, мръсни клетки с ограничен достъп до чиста вода или медицински грижи.

Източник: Дойче веле