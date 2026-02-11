Виждам троен модел в лицето на Борисов, Пеевски и Радев

Думите от заглавието са на ескпрезидента и екслидер на БСП Георги Първанов - той ги каза в сутрешния блок на БНТ.

За Борисов, Пеевски и Радев Георги Първанов заяви следното: "Те пречат в не еднаква, но близка степен на развитието на българската политика и управлението".

"За Румен Радев няма да гласувам, ще гласувам за "БСП - Обединена левица". Виждам една промяна (бел. ред. - идването на Крум Зарков като нов лидер на БСП) и тя ще ни върне в мача", каза още Първанов. Експрезидентът изрази задоволство, че точно Крум Зарков е успял да спечели вота на делегатите на БСП на 51-вия конгрес на Столетницата.

