Явор Божанков за “Петрохан”: България е с уязвима сигурност (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 15:30 часа 287 прочитания 1 коментар

Има хронично недоверие към институциите и това е обяснимо. Имаме менте главен прокурор. Това е състояние на нашето общество. Защо се политизира случая? Защото сме свикнали и това да се случва. Това заяви в предаването “Студио Actualno” народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, коментирайки шокиращите събития около “Петрохан” и "Околчица".

По думите на Божанков става дума за тежко криминално деяние и дете, което е загубило живота си. Чакам органите да извадят цялата картина. Не одобрявам опитите нещо да се пришие върху някого. Който и да експлоатира тази тема и да мисли че печели от нея - не печели. Давам пример с президента Радев - утре той ще стане част от това блато, което сам е забъркал вчера, коментира Божанков.

България си е уязвима в сектор “Сигурност”. Ние нямаме една сериозна шпионска мрежа разкрита у нас. В България имаше взривове, отровени хора, фактически разкрити схеми на Руската федерация в Европа, доказано работили у нас. Този сектор “Сигурност” или работи, или не, убеден е Божанков.

Поредните избори

Радев каза на излизане от президентството, че той има пълно доверие на Йотова. Ако тя посочи някой от кръговете на Борисов и Пеевски за премиер, това ще означава, че има някаква договорка между президентството и тези кръгове. Има една добра новина, все пак Андрей Гюров е тук. Той е единствената опция за честни избори. МВР също може да направи страшно много за охраната на честните избори, посочи Божанков.

България е в окото на геополитическа буря и мястото на България трябва да се реши от нас. Пред нас наистина стои геостратегически избор, посочи Божанков. Той каза, че ще бъде много трудно в следващия парламент да има мнозинство от 121 народни представители. Радев позиционира България в много неприятна орбита. България извън орбитата на ЕС е слаба, бедна и зависима, категоричен бе още Божанков.

