Украйна тества ново лазерно оръжие, което унищожава дронове за секунди

Украински инженери тестват нова лазерна система за противовъздушна отбрана, наречена „Sunray“. Оръжието е способна да сваля руски дронове само за секунди. Цената ѝ е няколко милиона долара или в пъти по-ниска от тази на сходни западни разработки. Според публикация в списание The Atlantic, „Sunray“ наподобява любителски телескоп с камери и може да бъде монтирана върху обикновен пикап. По време на демонстрация пред журналиста Саймън Шустер системата е унищожила дрон във въздуха за секунди – без шум и без видим лазерен лъч.

Достъпна алтернатива на западните системи

Разработката е част от усилията на Киев да изгради собствен еквивалент на израелската система „Железен купол“, на фона на недостатъчните доставки на западни средства за ПВО. Новият командир на украинската противовъздушна отбрана, полковник Павло Йелизаров, заявява пред „The Atlantic“, че страната не може да си позволи да използва скъпи западни ракети за унищожаване на евтини дронове от типа „Шахед“. „Разбира се, може да използвате „Бентли“, за да превозвате картофи, но това едва ли е най-разумният подход“, коментира Йелизаров.

Още: Много скромно Русия представи лазер за сваляне на дронове

За сравнение – Военноморските сили на САЩ са инвестирали 150 милиона долара в разработката на лазерната система HELIOS на Lockheed Martin, докато украинските инженери са създали „Sunray“ за около две години срещу няколко милиона долара.

Стратегията „Антидрон купол“

Украйна изгражда сложна отбранителна система, която комбинира лазери с евтини дронове-прехващачи. Украинската компания Skyfall произвежда дрона P1-Sun с 3D-принтиран корпус на цена около 1000 долара. По данни на Киев, с него вече са унищожени над 1000 въздушни цели, включително повече от 700 дрона „Шахед“.

Още: Украйна представи още нови оръжия - дрон бомбардировач и противокорабна платформа (ВИДЕО)

Президентът Володимир Зеленски иска системата да бъде напълно оперативна до лятото на 2026 г. Около 450 компании в момента произвеждат дронове в Украйна, като според държавния глава секторът се е превърнал в „най-голямата индустрия за инвеститори“ в страната.

Ограниченията на лазерните оръжия

Макар лазерите да намаляват цената на изстрел почти до нула, те имат сериозни оперативни ограничения. Метеорологичните условия, разстоянието и атмосферните влияния оказват пряко въздействие върху ефективността им. Експерти подчертават, че системата все още е прототип и не може да замени ракетите при защита срещу крилати или балистични ракети.

Още: Украйна показа за първи път как работи новото ѝ лазерно оръжие "Тризъбец" - надежда срещу руските ракети и дронове (ВИДЕО)

През 2025 г. Украйна представи и лазерната система „Tryzub“, която е в експлоатация от февруари същата година и може да унищожава дронове на разстояние до 3000 метра.

Още: Русия и Китай се хвалят: Близо сме да създадем оръжие "дроноубиец" (ВИДЕО)