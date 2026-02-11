Пожар в подземен паркинг остави част от „Студентски град“ без ток

Авария на подземен трафопост предизвика пожар в квартал „Студентски град“ в София. Повредата в трансформаторите, намиращи се в подземен паркинг, е довела до запалване на електрооборудване и кабели. На място са изпратени четири пожарни автомобила и една линейка. Около 40 души са били евакуирани от сградата над паркинга. Няма пострадали. Пожарът е локализиран.

Поради аварията, временно е прекъснато електрозахранването в частта от „Студентски град“, обхваната от засегнатата електроснабдителна схема. Сигналът е постъпил малко след 19:30 ч. тази вечер, казаха за bTV от дирекцията на пожарната.

