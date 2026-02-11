Оставката на Румен Радев:

Байерн Мюнхен елиминира РБ Лайпциг от Купата на Германия с бързи голове

Байерн Мюнхен постигна успех с 2:0 над РБ Лайпциг в двубой от 1/4-финалната фаза за Купата на Германия. На "Алианц Арена" баварците реализираха два бързи гола в рамките на 4 минути в средата на второто полувреме. Техни автори бяха Хари Кейн от дузпа и Луис Диас. В началото на срещата попадение на "червените бикове" бе отменено заради засада, а тъкмо преди Кейн да се разпише, Ромуло уцели греда.

Байерн изхвърли РБ Лайпциг

Още в четвъртата минута гол на Баумгартнер бе отменен заради засада. Малко по-късно стражът на РБ Лайпциг парира шут на Кейн. Получиха се рикошети, а накрая бранител изчисти от голлинията. Не след дълго отново се получи суматоха в наказателното поле, завършило с неточен изстрел на Диас. В средата на полувремето акробатично изпълнение на Кейн излезе в аут.

В 37-ата минута Мануел Нойер блесна със спасяване при изстрел на Раум. Колегата вратар Маартен Вандервоорд отговори с намеси, за да спре Павлович и Кейн. В 58-ата минута Гнабри стреля от движение, но противниковият страж изби. 180 секунди по-късно Ромуло уцели греда. Получи се контраатака. Станишич бе фаулиран за дузпа, реализирана от Кейн за 1:0. 

В 68-ата минута Олисе асистира на Диас, който удвои преднината на тима си. Четвърт час преди да изтече редовното време Олисе изтърва добра възможност.

