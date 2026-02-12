Рухнаха четири тераси на блок в силистренско село

Инцидент в жилищна кооперация в силистренско село. Парапети на четири от терасите на един от блоковете в Калипетрово са се срутили. По чудо няма пострадали. Инцидентът е станал тази сутрин в кооперация, построена през 80-те години. Парапет на последния етаж пада и повлича перилата на балконите под него.

Сформирана е общинска комисия, която да прецени дали жилищата подлежат на събаряне, а на собствениците да бъдат предоставени други. Апартаментите са бивша общинска собственост и са разпродадени на желаещи за символични суми преди години.

