Рухнаха четири тераси на блок в силистренско село

12 февруари 2026, 0:57 часа 421 прочитания 0 коментара
Инцидент в жилищна кооперация в силистренско село. Парапети на четири от терасите на един от блоковете в Калипетрово са се срутили. По чудо няма пострадали. Инцидентът е станал тази сутрин в кооперация, построена през 80-те години. Парапет на последния етаж пада и повлича перилата на балконите под него.

Сформирана е общинска комисия, която да прецени дали жилищата подлежат на събаряне, а на собствениците да бъдат предоставени други. Апартаментите са бивша общинска собственост и са разпродадени на желаещи за символични суми преди години.

