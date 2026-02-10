Времето за БСП изтича: Наталия Киселова призова да се дадат 100 часа на Крум Зарков

Нямаше вътрешнопартиен канибализъм на конгреса на БСП. Нека да дадем поне 100 часа на Крум Зарков. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и бивш председател на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова пред bTV. Според нея предсрочните парламентарни избори ще бъдат изпитание за БСП, тъй като времето за експерименти приключи. Още: Киселова ухажва Радев: Ще бъде ли в негова листа на изборите? (ВИДЕО)

Наталия Киселова заяви още, че е много вероятно президентът Илияна Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс“. Тя поясни, че за гласуването в чужбина има редица проблеми, като държавата не знае колко са българските избиратели зад граница. Ако има вето, това ще бъде разгледано в групата на БСП и отново ще обсъдим как да гласуваме. Промяната в правилата не бе най-добрият ход, отбеляза Киселова.

Обратното броене за служебния кабинет

Снимка: Колаж/БГНЕС

Още: Киселова за новия обществен договор на Радев: Парламентарната форма на управление е безалтернативна

Киселова коментира и съставянето на служебното правителство преди провеждането на предсрочните парламентарни избори. Тя обясни, че президентът Илияна Йотова е ограничена кого да избере за служебен кабинет и критиките биха били сериозни, ако насрочи избори на католическия или православен Великден. В сряда или четвъртък ще има поканен за служебен министър-председател, който да представи състав на Министерски съвет, очаква Киселова.

Според нея няма да има повече консултации преди съставянето на служебния кабинет. „МЕЧ и АСП ще бъдат по-скоро в подкрепа на Андрей Гюров, докато „Величие“ биха се противопоставили на Димитър Главчев за служебен министър-председател“, посочи Наталия Киселова. Тя заяви, че предварителните разговори с потенциалните служебни премиера е засегнала кръга от лица, които не би подкрепила като служебни министри.

Киселова е на мнение, че служебното правителство ще положи клетва пред Народното събрание. „Г-жа Йотова постави две рамки. Едната рамка е относно подготовката на изборите, която си върви с правителството. Другата рамка е във връзка с бюджета на държавата, като тя предложи варианти и предполагам, че това ще бъде част от отговорността на служебното правителство. Би трябвало да насочим поглед и към министъра на финансите“, изтъкна бившият председател на Народното събрание.

Още: Наталия Киселова очерта червените линии за подкрепа на нов кабинет