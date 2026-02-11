"Маноле, пиле шарено, и ти Румене": Тома Белев пита за държавните договори с НПО-та

Маноле, пиле шарено, и ти Румене. Според министъра на околната среда Манол Генов, екс президента Румен Радев, екс заместник председателят на Народното събрание Шопова и други знайни и незнайни бойци срещу гражданските организации МОСВ не трябвало да сключва споразумения с тях. Това пише в профила си във Facebook бившият общински съветник в София и известен екозащитни Тома Белев.

Повод за този негов коментар е изказване на министър Генов, че "ние с НПО-тата сме партньори, финансираме НПО-та, изпълняваме съвместни дейности - например възстановяване на популацията на къдрав лешояд". Но заяви, че споразумението с организацията НАКЗТ на Ивайло Калушев било сключено в пълен разрез с вътрешните правила на екоминистерството.

ОЩЕ: "Рейнджърите" на Ивайло Калушев и "държавната им работа": Разяснения от екоминистъра Манол Генов

Ето и какво въпроси задава той?

Уважаеми Госпожи и Господа, Конституцията на Република България направи 35 години, а законът за юридическите лица с нестопанска цел 25 години. В началата на Конституцията (член 4) пише че държавата създава условие за развитие на гражданското общество. В член 4 на ЗЮЛНЦ пише - "Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи".

Та сега да те попитам Маноле. Като не щеш държавата да подпомага НПО и беше депутат 10 години, защо не вкара едно предложение за изменение на този закон, а? Като искаш държавата да не подпомага НПО, защо се хвалиш като министър, че си сключил договори с граждански организации да хранят лешояди или да чистят неместни видове и им плащаш от евросредства. Да ти напомня, че договорът с НАКЗТ няма финансови ангажименти.

Да обърна внимание и на Румен Радев, който не харесва държавата да работи с гражданското общество, ама за 9 години в президентството не внесе този член 4 на ЗЮЛНЦ в Конституционния съд. Много му се иска, ама нямаше желание.

ОЩЕ: Що е то "Национална агенция" и кой може да регистрира такава: Обяснение от Тома Белев

Впрочем, господин президент, назначени от Вас министри управляваха България 450 дена през последните години. Искате ли да извадя всичките им договори сключени с неправителствени организации за изпълнение на европроекти и държавни функции? Или да Ви изкарам действията им за спиране на договори на БАН за да бъдат заместени научните институти от частни фирми?

Айде да не минавам през „Възраждане“, ГЕРБ, ДПС НН, Лупи и сие, че ще стане дълго като „Война и мир“.

"Не се правете, господа, не се правете", ако използвам израза на един любим техен политически партньор.

Да използваш смъртта на 6 души за политически дивиденти е гнусно. Нека поне родителите им ги погребат, па тогава се вихрите.