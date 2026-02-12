Пожарникари от Девин спасиха ловно куче, озовало се в буйна река (ВИДЕО)

Пожарникари от Девин спасиха ловно куче, озовало се в буйните води на река Широколъшка. Преди три дни, след като скъсало синджира си и най-вероятно в преследване на дивеч, животното се озовало в изключително опасен участък с отвесни скали.

Вследствие на заплитане на синджира в дърво, животното е останало в безпомощно състояние в продължение на няколко дни, без възможност само да се освободи.

След подаден сигнал на място незабавно се отзова екип на пожарното звено в Девин. Служителите са провели спасителна акция, в резултат на която кучето е извадено от опасния участък и предадено на неговия стопанин.

