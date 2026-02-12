Лайфстайл:

"Черните котки" не успяха да пресекат пътя на Ливърпул

Ливърпул постигна минимален успех с 1:0 над Съндърланд при визитата си на "Стейдиъм ъф Лайт" в двубой от междниния 26-и кръг на Висшата лига. Под проливния дъжд единствненото попадение в срещата реализира Върджил Ван Дайк в 61-вата минута. По този начин мърсисайдци събраха 42 точки и са на 6-о място, докато Съндърланд остава с 36 точки на 11-ата позиция. 

Домакините започнаха по-активно, но без да застрашат сериозно вратата на съперника. Постепенно Ливърпул все пак пое контрола, макар че също не стигаше до чисти положения. В 30-ата минута Виртц отправи опасен удар, спасен от Рьофс, а при последвалия корнер Ван Дайк стреля над вратата. Тимът на Арне Слот засили натиска. Виртц удари греда, а стражът на домакините се намеси решително и при положения на Гакпо и Робъртсън.

След почивката Съндърланд изглеждаше по-стабилен. Въпреки това в 61-вата минтуа Ван Дайк се разписа с глава след центриране от корнер, като Диара отклони топката, без да предотврати попадението. По-късно Ендо се контузи и бе заменен от Гомес. В края домакините натиснаха. Льо Фи и Хюм пропуснаха, а Екитике не успя да реши мача с глава след центриране на Робъртсън.

