Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

Бившият държавен глава Румен Радев коментира избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател с оценката, че това е "оптималният избор в рамките на осакатената от сглобката Конституция". Повод за изказването му стана решението на действащия президент Илияна Йотова да посочи Гюров измежду т.нар. "домова книга" с възможни кандидати за служебен премиер - списък, ограничен след последните конституционни промени. Както е известно, Гюров беше сред многото фигури в този кръг, които дадоха съгласие да поемат поста.

"Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост", заяви Радев. Още: "Най-отдалечен е от завладяната държава": АПС след избора на служебен премиер

Андрей Гюров е икономист с дългогодишен опит във финансовия сектор, бивш подуправител на Българска народна банка и съосновател на Продължаваме промяната. Той беше сред имената, които опозиционни формации публично посочваха като предпочитан вариант за служебен премиер, тъй като не е свързван с влиянието около Борисов и Пеевски.

Атака срещу Борисов и Пеевски

В изявлението си Радев отправи и остри критики към управлението в оставка. По думите му в последните си часове кабинетът "Борисов-Пеевски" е предоставил една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. Според него, "в характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ". Още: Кой е Андрей Гюров - предложението на президента за служебен премиер

Бившият президент призова гражданите да участват активно в предстоящия вот. "Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!", заяви Радев.