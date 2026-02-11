Оставката на Румен Радев:

Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

11 февруари 2026, 17:03 часа 417 прочитания 0 коментара
Радев коментира избора за служебен премиер и скочи на "кабинета Борисов-Пеевски"

Бившият държавен глава Румен Радев коментира избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател с оценката, че това е "оптималният избор в рамките на осакатената от сглобката Конституция". Повод за изказването му стана решението на действащия президент Илияна Йотова да посочи Гюров измежду т.нар. "домова книга" с възможни кандидати за служебен премиер - списък, ограничен след последните конституционни промени. Както е известно, Гюров беше сред многото фигури в този кръг, които дадоха съгласие да поемат поста.

"Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост", заяви Радев. Още: "Най-отдалечен е от завладяната държава": АПС след избора на служебен премиер

Андрей Гюров е икономист с дългогодишен опит във финансовия сектор, бивш подуправител на Българска народна банка и съосновател на Продължаваме промяната. Той беше сред имената, които опозиционни формации публично посочваха като предпочитан вариант за служебен премиер, тъй като не е свързван с влиянието около Борисов и Пеевски.

Атака срещу Борисов и Пеевски

В изявлението си Радев отправи и остри критики към управлението в оставка. По думите му в последните си часове кабинетът "Борисов-Пеевски" е предоставил една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. Според него, "в характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ". Още: Кой е Андрей Гюров - предложението на президента за служебен премиер

Бившият президент призова гражданите да участват активно в предстоящия вот. "Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!", заяви Радев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
служебен премиер Румен Радев Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес