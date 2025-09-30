В какво състояние е руската икономика

Предупредителните сигнали, свързани с руската икономика, стават все повече. Дори високопоставени правителствени представители предупреждават за значителен спад в растежа. На правителството му се наложи да увеличи ДДС и някои други ставки, за да може да покрие огромните военни разходи.

Наскоро американският президент Доналд Тръмп нарече Русия "книжен тигър" и каза, че икономиката е в "ужасно състояние". Но дали страната наистина е заплашена от криза, пита германската обществена телевизия АРД и отговаря на някои от най-важните въпроси, свързани с руската икономика.

Кои браншове са в криза

В много браншове очевидно има проблеми, посочва АРД. "В отделни сектори ситуацията е трудна", каза управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина преди седмица и даде примери от нефтодобивната индустрия, както и от въгледобива и стоманодобива. Същевременно автомобилопроизводителите се оплакват от спад в оборота.

Строителството на жилища също е в застой след отпадането на поддържаните от държавата ипотечни кредити. А сега чрез увеличението на данъците нараства и натискът спрямо търговията на дребно.

Колко голям ще бъде растежът?

Европейската банка за възстановяване и развитие намали прогнозата си за растежа на Русия и очаква тази година само увеличение от 1,3 процента. Това обаче е все пак повече от показателите за еврозоната или Германия, за които се очаква не повече от 1 процент.

Същевременно руското финансово министерство намали прогнозата си за растежа през тази година от 2,5% на 1,5%. Шефът на "Сбербанк" Герман Греф дори предупреди за криза: ако Централната банка не свали рязко лихвите, страната щяла да изпадне в рецесия.

Как реагира руското правителство?

От началото на следващата година ДДС се увеличава от 20 на 22 процента. Нещо повече: данъкът ще трябва да се плаща и от по-малките предприятия с оборот над 10 милиона рубли (около 100 000 евро) - до момена границата бе шест пъти по-висока.

Увеличението идва от една страна неочаквано, отбелязва АРД и припомня, че през 2024 година президентът Путин обеща да не пипа данъците до 2030. От друга страна тази стъпка отдавна изглеждаше неизбежна в контекста на големия бюджетен дефицит - 43 милиарда евро само до август.

Парите са необходими за финансирането на отбраната и сигурността, написа финансовото министерство. С други думи - призна си, че са нужни за продължаване на войната.

Колко тежи войната на руската икономика?

Войната срещу Украйна обърка модела на заплащането в Русия. Заради недостига на персонал много фирми извън оръжейната индустрия трябваше да започнат да плащат по-високи заплати, за да задържат сътрудниците си или да наемат нови.

Що се отнася до разходите за водене на войната - те трудно могат да бъдат назовани, но само бюджетните разходи за отбрана и вътрешна сигурност тази година ще възлизат на 135 милиарда евро - към 40 процента от общите разходи, както изчислява АРД. В тях обаче не са включени дълготрайните разходи, предизвикани от санкциите, които водят до технологично изоставане заради ограниченията при вноса, както и военните разходи. Факт е, че както близките до границата руски области, така и тези по-навътре в страната, а и нефтената промишленост страдат сериозно от атаките, чрез които се отбранява Украйна.

Колко засегната е руската петролна промишленост?

Руската петролна промишленост отдавна страда от санкциите. Москва е принудена да продава горивото на по-ниски цени на световния пазар - основно на Индия и Китай.

Междувременно обаче все по-голямо отражение дават и нападенията с дронове, извършвани от Украйна. Десетки рафинерии в европейската част на Русия бяха засегнати, някои от тях трябваше да спрат работа с месеци. Вече и правителството призна, че има криза.

Вицепремиерът Александър Новак удължи до края на годината забраната за износ на бензин и дизел, тъй като в самата Русия горивото не е достатъчно.

Какво се крие зад формулировката на Тръмп за "книжния тигър"?

Русия е слаба и след три години и половина война без истински успехи изглежда като "книжен тигър" - това написа Тръмп в своята платформа Truth Social. След среща с украинския президент Володимир Зеленски той дори се показа убеден в това, че с подкрепата на ЕС Киев ще е в състояние да си възвърне първоначалните територии. Владимир Путин и Русия имат големи икономически затруднения, написа още Тръмп.

По този начин американският президент смени положителния си тон спрямо Москва, отбелязва АРД. Ако реториката се прехвърли към нови санкции срещу руската икономика или към по-силна военна подкрепа за Украйна, това наистина ще е тежък удар за Русия. Именно допълнителният натиск върху нефтения и газовия сектор бе затруднил още повече военния бюджет на Русия. Но засега съвсем не е сигурно, че Тръмп наистина ще предприеме действия.

Какво ще стане, ако Русия приключи войната?

Евентуален край на войната би сложил и край на санкциите и би довел до прекратяване на украинските нападения срещу руската нефтена индустрия. Същевременно с оглед на проблемите в гражданския сектор оръжейната промишленост е браншът, който все още поддържа икономическия растеж.

На сектора се дължат осем процента от БВП, респективно прехвърлянето към "мирна икономика" би довело да значителен спад. Освен това не е известно какво ще трябва да се прави със завърналите се от фронта, т.е. тогава ще има риск от безработица, отбелязва АРД.

