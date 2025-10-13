За 18-годишната Ейслин Гилтинейн кибертормозът е тема, която я засяга лично. Защото самата тя е била жертва на такъв. Тогава не е знаела какво да прави и не е говорила по въпроса. Но сега иска да помогне на други като нея, за да не им се налага да минават през същото.

Затова е дошла в Европейската комисия в Брюксел заедно с още няколко млади европейци, които ще обсъждат борбата с кибертормоза с еврокомисаря Глен Микалеф, който отговаря за младежките политики. Според младите европейци, някои от които гимназисти, са необходими механизми за бързо сигнализиране, обучения по темата, намесата на учители и родители. Европейската комисия планира да изготви план за борба с кибертормоза през следващата година. Дискусиите с младите хора са сред задължителните стъпки по пътя към него.

"За мен е най-важно, че имам възможност да споделя не само притесненията, но и идеите си", казва Джордже Вела от Малта. Ейслин Гилтинейн също споделя, че разговорите с комисар Микалеф са били полезни: "Имахме възможност да му кажем какво искаме и той определено го взе предвид", казва момичето след срещата.

51% от младите не са доволни от начина, по който работи ЕС

Не всички млади хора в Европа обаче имат подобно доверие в Европейския съюз или демократичните му институции. Проучване на германската Фондация Tui показва, че 40 на сто от анкетираните са съгласни с твърдението, че начинът, по който ЕС функционира, не е особено демократичен. Други 51% казват, че ЕС е добър на теория, но не и на практика. Около 53 процента вярват, че ЕС се занимава твърде много с тривиални неща, а 57% заявяват, че демокрацията като цяло е за предпочитане пред другите форми на държавно управление.

В проучването са включени над 6000 млади хора на възраст между 16 и 26 години от Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Полша и Великобритания.

Може ли ЕС да отговори на нуждите на младите?

Комисар Микалеф е убеден, че "младите хора гледат на Европейския съюз като на част от решението на своите проблеми". Но според него те очакват доверието им да се изплати, като доведе до конкретни действия. В тази връзка комисарят казва, че ЕС ще започне да работи по теми, които ги засягат пряко - като жилищната криза, качеството на трудовия пазар и намаляването на енергийните разходи. Очаква се конкретни предложения по тези въпроси да има в следващите месеци.

Но доколко тези усилия ще доведат до конкретни резултати, които да удовлетворят очакванията на младите, не е сигурно. Енрике Ернандес-Диес от университета на Екстремадура отбелязва, че на ЕС му липсва законодателна власт в някои важни области - като трудовия пазар, социалната сигурност и жилищата. В тези области Съюза само подкрепя държавите членки, координира и предоставя средства.

"ЕС е виновен"

Според Ернандес-Диес фактът, че хората невинаги разбират откъде идва финансирането за даден проект, е част от проблемът на ЕС с младите и оценката им за него. В същото време редовно политици прехвърлят вината за политики на национално ниво на ЕС, което допълнително вреди на имиджа на Общността.

Студентът Джордже Вела мисли, че ЕС прави много за младите, но не е "достатъчно видимо". Националните правителства обичат да си приписват инициативи, които всъщност идват от Европейския съюз, отбелязва още Вела.

Оцеляването на демокрацията е в техните ръце

Подкрепата за младите хора е сред приоритетите на сегашната Европейска комисия, чийто мандат е до 2029 г. От 2024 г. насам са проведени 35 срещи като тази, на която присъстват Ейслин и Джордже. Резултатите от тези дискусии ще бъдат публикувани и ще повлияят на формите на новите политики, казват от Комисията. Други подобни инициативи включват създаването на "Младежки консултативен съвет" и "Младежката проверка", в рамките на която се проверява въздействието на настоящото и новото законодателство върху младите европейци.

Въпреки това на всяко ниво на демокрацията, включително в Европейския съюз, проблемът е, че онези, които не вярват в нея, няма да участват, отбелязва изследователят на младежта Ернандес-Диес. Въпреки това създаването на положителни демократични дейности за младите хора е ползотворно за демокрацията, тъй като нейното оцеляване ще зависи от тяхната ангажираност към нея.

Източник: Дойче веле