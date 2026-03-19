Алекс Николов господства в Италия - оглавява няколко престижни класации

Българската волейболна суперзвезда Александър Николов продължава да прави фурор в елита на италианския волейбол! Спортист номер 2 на България за 2025 година бе с ключова роля за убедителния успех на Лубе Чивитанова над действащия шампион Тренто на 1/4-финалите от финалните плейофи в Суперлигата на Италия. Той се отчете с нови 25 точки в последната трета среща от сериите между двата тима, за да прати отбора на полуфинал, а с това запази лидерската си позиция в няколко престижни класации.

Алекс Николов оглавява класациите за най-добър реализатор и най-добър нападател в Италия

През настоящия сезон Александър Николов е най-добър реализатор в италианското първенство с невероятните 521 точки, видя Actualno.com. Той води с 29 точки на втория в класирането белгиец Фере Регерс от отбора на Милано, а третият Нумори Кейта от Верона е с 381 точки - на цели 140 точки изоставане от българския лидер. С такъв актив Алекс Николов съвсем закономерно оглавява и класацията за най-добър нападател в първенството, като точките му в атака са 429 - със седем пред Регерс.

Българинът е втори в класацията по сервиси

Освен лидер в тези две класации, Алекс Николов заема и второ място в класацията за най-добре сервиращите волейболисти в първенството. Алекс има 61 точки, реализирани от сервис, като изостава на 10 точки от лидера Паул Бухегер. Той реализира средно по 2,54 точки от сервис на мач. Иначе грешките на Николов са с 30 по-малко от тези на Бухегер, който очевидно рискува повече на начален удар.

