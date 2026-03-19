Вездесъщ Алекс Николов собственоръчно детронира Тренто и остави цяла Италия в захлас

Спортист номер 2 на България за 2025 година - Александър Николов, направи ново забележително представяне за клубния си тим Лубе Чивитанова, карайки цяла волейболна Италия да говори за него. Алекс се представи феноменално в двубоя срещу действащия шампион Тренто и се превърна в най-добър реализатор в мача, за да осигури категорична победа с 3-0 гейма (25:21, 25:14, 25:20).

Алекс Николов отново номер 1 за Лубе в сблъсъка с Тренто

Алекс Николов завърши срещата с 25 точки, като вторият най-добър реализатор на отбора - Матиа Ботоло, се отчете с 16. За тима на Тренто пък най-много точки отбеляза Алесандро Бристот. Лубе постигна трета поредна победа над Тренто и по този начин спечели серията с 3-0, за да се класира за полуфиналите във финалните плейофи на италианското първенство. Там отборът ще срещне победителя от двойката Рана Верона - Алианц Милано.

Топ реализатор и MVP

Алекс Николов бе водещ реализатор и в трите мача срещу Тренто, като имаше най-голяма заслуга за това Лубе да детронира шампиона. Съвсем закономерно, Алекс Николов бе избран и за "Най-полезен играч" (MVP) в двубоя. Той отбеляза 54% успеваемост в атака, два аса и два блока. "Резултатът е това, което има значение, дори и да не бяхме перфектни", заяви Алекс Николов.

"Знаехме, че Тренто ще се бори до края, но ние сме на полуфиналите и това е, което искахме. Горд съм, че спечелих поредната награда за най-полезен играч на трудно и предизвикателно място като BTS Arena", заяви още българинът, който е най-добър реализатор и в първенството на Италия.

