Мони Николов е на крачка от спечелването на най-престижното индивидуално отличие в Русия

19-годишният Симеон Николов е на път да грабне едно от най-престижните индивидуални отличия в руския волейбол - място в Идеалния отбор на редовния сезон в Суперлигата. Само три дни преди края на гласуването на феновете младият разпределител заема второто място на своя пост с 32% подкрепа. Пред него е Дмитрий Филипов от Горкий с 37%, а трети остава Константин Абаев от Зенит с 16%.

Инициативата е на Руската федерация по волейбол, която за сезон 2025/2026 въведе избор на символичен състав на редовния сезон в мъжката Суперлига. Процесът преминава през няколко етапа - първоначална селекция от експерти, гласуване на феновете (16-20 март) и финално решение на треньорите на 16-те отбора (20-24 март). При равен резултат последната дума ще има националният селекционер на Русия Константин Брянский.

Официалните резултати ще станат ясни на 25 март. Припомняме, че Мони Николов вече спечели вота на феновете за най-добър разпределител през първата половина на сезона в руската Суперлига.

