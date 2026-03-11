Левски прекърши ЦСКА в зрелищно дерби и оглави класирането само на крачка преди плейофите

Редовният сезон на родната Суперлига по волейбол навлезе в своята решителна фаза. Предпоследния 21-ви кръг изправи един срещу друг софийските тимове на ЦСКА и Левски в зрелищно дерби в зала "Васил Симов". Левски премина безпроблемно през съперника си и срещата завърши при 0:3 в полза на гостите. Освен традиционното съперничество между двата гранда, срещата беше и от голямо значение за позициите в класирането преди плейофната фаза.

Левски надигра ЦСКА на крачка преди края на редовния сезон

Левски започна уверено и наложи превъзходството си още в първия гейм, който завърши при резултат 25:17 в полза на "сините". Силната сервис серия на Тодор Скримов и атаките на Юлиан Вайзиг допринесоха за оформянето на крайния резултат в гейма.

ЦСКА оказаха съпротива през втория гейм, а играта се задържа равностойна до средата, когато Левски отново успя да се откъсне от резултата. Вайзиг продължи да бъде основна фигура в нападение и геймът беше спечелен с 25:19 в полза на неговия тим.

В третата част шампионите продължиха да налагат темпото и да показват своята класа. Гемймът беше затворен с 25:19, заформяйки финалното 0:3, а за най-полезен играч в дербито беше избран разпределителят Стоил Палев.

С тази победа Левски застава начело на класирането с 49 точки, а ЦСКА се намира на 10 точки и 3 позиции надолу. На 14 март предстои да се изиграе последният 22-ри кръг от редовния сезон преди началото на плейофите.

